去年豪宅出租王是「它」月租金46萬元居冠

近年台商回流，高級住宅市場出租居住需求提升，2022年豪宅租金排行除了老牌豪宅也有新面孔加入，老牌豪宅「帝寶」月租金高達46萬元最高，「文華苑」租金45萬元居次，去年首次有租金揭露的新豪宅「華固名鑄」，則分別有35萬、30萬的租案。

根據實價登錄顯示，去年豪宅租金總價排行前十名，月租金總價均逾25萬元，其中去年9月「帝寶」4樓以月租金46萬元出租，成為豪宅租金王，包括「台北信義」、「華固名鑄」、「國美國家美術館」也都有30萬以上的出租案，天母「溪堤館」、中正區「仁愛創世紀」以及信義區「寶徠花園廣場」亦有25萬元的租案；若以租金單價來看，多數均在每坪2,000元以上，其中以「華固名鑄」7樓每坪2,693元最高。

大家房屋企研至總監郎美囡表示，近幾年台商回歸以及國際企業進駐台灣，增加高級住宅市場的居住需求，相較於豪宅的售價水準及約在1.3～1.5%、相對偏低的租金收益率，租金水準並不高，還能與社會賢達為鄰，因此對不少高端客層來說，以租代買成為其選項。對豪宅屋主來說，取得豪宅多以置產、財富規劃為目的，租金收益高低並非主要考量。

郎美囡表示，近年不少高資產買方以法人名義持有豪宅，然而平均地權條例新法針對法人購置住宅採許可制後，影響買方購買豪宅的規劃，也可能推升豪宅的承租比例。

以台北市精華區豪宅月租金多在20～30萬元，若指標豪宅案可能達40萬元以上，住商不動產台北101世貿加盟店店東陳德潤指出，豪宅屋主願意出租通常是希望有人照顧房子，因此慎選租客，此外，對豪宅租客來說，豪宅除了租金成本外，包含管理費、公設用電分擔等，相關居住費用也相當高，以「台北信義」為例，每個月租金加管理費可能超過70萬元。

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