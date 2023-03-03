台積電拚擴廠 中科周邊房價突破6字頭

中科台中園區二期擴建開發計畫已通過環評審查，中科管理局拚今年8月交地給台積電（2330）作為2奈米廠擴廠預定地，預估新廠產值可達5,014億元，未來可提供4,500個就業機會。在就業人口紅利帶動下，中科周邊房市續熱可期！

台積電中科擴廠，未來不僅帶動中下游產業鏈蓬勃發展，為數眾多的科技菁英移居台中也成正在進行式！

根據資料顯示，中科園區營業額已連續兩年突破兆元，就業人口逼近6萬人，房市需求量大增，然而受限大面積土地開發稀缺，近來指標推案少之又少，連帶推升周邊中古屋市場行情。如西屯區屋齡二年的「國聚之悅」，近期實登揭露，扣除車位每坪成交單價突破六字頭。

市場分析，科技菁英對居住要求極高，交通便利是首要條件，而為安頓家人，對住家的生活環境更是重要，加上全球居住新趨勢紛紛向自然綠靠攏，身處高壓工作下的科技菁英對住家開闊視野、綠意昂然的生活同樣嚮往。

中科房市以西屯區、東海商圈為核心，然而，科技菁英對居住環境要求挑惕，向外擴及至水湳中央公園特區、單元二重劃區、14期重劃區，都是科技菁英找房區域。惟因工作有輪班、即時性的特點，科技人在選擇住家條件上，與公司的距離期待「有點黏又不能太黏」，西屯區與東海商圈周遭仍是首選。

其中，中科特區指標推案「寶輝VILLAGE」，超過8,000坪基地分階段開發，實登資料陸續出爐，一期「寶輝國際莊園」每坪最高單價為21樓的69.8萬元；二期「寶輝世紀莊園」最高單價為14樓的66.8萬元；三期寶輝「THE PLAZA」正在預約中，均價可望挑戰六字頭。

近年來住宅新趨勢為綠色建築，加上上市公司、大型企業熱烈擁抱ESG大勢，環保、永續等關鍵詞，科技人都不陌生，要想打造綠意生活，大基地開發就是首要條件，不只帶動周遭街廓整體開發，品牌建商對綠景、環境、建築內外更能悉心打造。

多年來在台中以大基地、大花園、低密度為目標的精銳建設，即將在東海商圈推出新案，近期戶外看板已經曝光，吸引購屋族熱烈詢問。

據悉，該案2,500多坪土地只蓋一棟25樓建築，留設約2,200坪森林花園，超低建蔽率就是要滿足科技菁英對環境的高標需求。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出，科技新貴購屋實力堅強，對居住品質相當要求，可預見今年中科特區推案將是品牌建商天下，產品力、品牌力仍是致勝關鍵，也因此區剛性需求旺盛，預料整體交易動能仍是十分強勁。

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