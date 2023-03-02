華固六年握1,300億元案量 拚配息5元起跳

營建股「EPS獲利王」華固（2548）今（2）日舉辦法說會，由於去年獲利大噴出，EPS達10.56元，遙遙領先同業；展望未來業績能見度，華固已排程到未來六年，累計已掌握1,300多億元的案量在手，營收和獲利呈現高成長無虞。

華固表示，今年推案目標已準備3筆，推案量達267億元，包括總銷109億元「台北市南港玉成辦公案」、64億元「內湖堤頂大道辦公案」、及94億元「台中經貿路案」。

另外，華固將於5月24日召開股東會，並進行董事改選。

去年是華固大豐收的一年，在住宅和商辦案同步貢獻下，全年合併營收148.53億元，EPS達10.69元，改寫第十度賺進一股本紀錄，超越2021年的10.56元。

對於華固今年可能配發的股利，華固表示，每年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註的50％，其中現金股利，不低於股東紅利總額60％。華固向來實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放。未來5年以每年現金股利發放高於5元為預定目標。

華固表示，目前銷售中的預售案，集中在雙北市，總計9筆，包括住宅及商辦大樓，總銷金額約422億元；另外待售餘屋為台北市「華固敦品」、及中國大陸四川成都案，合計還有10.6億元有待去化。

儲備中新案，華固表示，總計有六大案，總銷金額高達959億元，包括：台北市南港玉成辦公案約109億元、台北市信義路光復南路口都更案約56億元、台北市內湖堤頂大道辦公案約64億元、台北市北投正大辦公案約247億元、台中經貿路住宅案約94億元、及新北市新店下大住宅案約389億元。

展望今年業績，華固預計有3筆新案，完工交屋，包括總銷78億元「華固國家置地」、39億元「華固月河」、46億元「華固樂富中心」，總計3大案總銷金額共163億元，目前除國家置地還有部分戶數力拼完銷外，其餘2案都已100％完銷。

華固未來的業績能見度，市場預期可望維持高水準。

其中2024年，預計有2筆新案完工交屋，其中台北市北士科園區的「華固文臨」案，總銷29億元，新北市中和商辦「中原置地」，總銷53億元，總銷共82億元。

2025年完工案量預計將有3筆新案完工，包括「華固大安學府」33億元、「華固得月」38億元、「南港玉成辦公案」約109億元，3案合計總銷約180億元。

2026年將有170億元新案完工，包括有總銷63億元「華固上文林」、43億元「華固一莊」及「堤頂大道辦公案」64億元等3大案。

至於2027年和2028年，每年都可望有將近400億元新案完工，業績可望明顯倍增衝高。

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