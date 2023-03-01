1月房貸餘額 罕見縮水

房市續吹寒風，中央銀行1日公布1月消費者貸款與建築貸款餘額，其中，房貸餘額罕見出現減少的情況，主因春節連假長達10天，當月房市交易量驟減，導致房貸餘額自2017年3月以來、睽違近六年再度「縮水」，降至9兆3,665億元、單月大減108億元，創近七年最大減量，且年增率也降至5.61％、創2019年9月以來新低。

政府打炒房加上央行升息雙重打擊，原本房市買氣已轉弱，加上今年1月春節連假、工作天數影響下，1月房貸餘額罕見減少，終止連69個月創歷史新高，且餘額單月減少108億元。央行官員表示，房貸餘額減少其實並不罕見，過去農曆年假使房貸餘額下降很正常，例如2012至2017年的農曆春節當月，房貸餘額都呈現縮水狀況，期間又以2013年2月曾單月大減136億最多。

央行官員強調，近年房貸餘額不斷創歷史新高，主因台商資金回流，帶動房市買氣熱絡，加上資金寬鬆，抵銷掉春節因素，使房貸餘額持續成長。官員認為，打炒房、升息及景氣下行等因素，近幾個月已反應在房貸餘額上，從大台北都會區房價月指數、六都移轉棟數等都可看出，且1月受季節因素影響很強，均讓觀望氛圍轉濃，民眾購屋決策更為保守審慎。

供給面的建築貸款（土建融）餘額續創新高，餘額達3兆1213億元，連47個月創歷史新高，單月增加234億元，年增率則降至10.19％、創2019年7月以來最低增速，若此下滑趨勢持續，不排除下月年增率就會降至個位數成長。

央行官員認為，土建融年增率近兩年都呈現下滑，前次年增率個位數成長，要追溯至2019年5月的9.68％，後續至今年1月都為雙位數成長。房市降溫下，建商推案趨於保守，即使原物料、人力成本慢慢下降，但能否回到過去情況要持續觀察。

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