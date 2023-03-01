台中前二月買賣移轉棟數 年減逾二成

六都今（1）日已公布今年2月的買賣移轉棟數，台中市2月分買賣移轉棟數共3,232棟，月增21.2％，年增3.7％；六都累計前二月買賣移轉棟數均明顯量縮，其中，台中市前二月累計移轉棟數為5,898棟，年減24.3％，南屯區因有大案交屋撐住，是台中市前二月量縮最少的行政區！

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中則表示，觀察六都今年前二月累計移轉棟數，年減幅仍以台中市的24.3％最輕微。去年Q4台中仍不乏百戶以上的指標個案完工，單是南屯區就有逾600戶的「豐邑菁科城」、超過180戶的「佳泰大方」，以及約120戶的「精銳Garden One」取得使照，隨著大案依序交屋，不僅讓南屯區的買賣移轉年增率亮眼，也對台中整體量能發揮了支撐作用。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡則分析，今年春節連假在1月份，2月的工作天數較長，許多年前計畫購屋買方，在春節過後啟動購屋流程，因此2月買賣移轉棟數不僅月增2成，也優於去年同期。不過，平均地權條例修正案通過影響買方心態，預期在賣方沒有讓價的前提下，交易量無法大幅推展。

在各行政區的表現上，因連假及工作天數影響，台中各行政區2月份的買賣移轉棟數大部分優於1月份。不過，部分交易量較多的區域仍呈衰減，如北區、清水、烏日、大里等，除了交易受市場多空因素影響，交屋量也會左右單月移轉棟數；至於跟去年同期相比，交易熱點西屯區及北屯區並未因工作天數較多而增加，如北屯區年減4.8％，西屯區更是大減11.6％。

大家房屋七期市政加盟店長溫鴻澤表示，西屯區交易僵持有三大因素，第一，平均地權條例修正案通過後，買方普遍預期價格將會向下修正，但市場並未出現大幅降價的反應，因此買方觀望；第二，西屯區、尤其是七期重劃區的屋主多數沒有資金壓力，所以價格讓利空間相當有限；第三，前一波資金潮進場的買方大部分已購置不動產，並以豪宅及商辦為主，其主力訴求為停泊資金而置產，未必有短期出售計畫，因此整體市場出現買賣雙方對價格認知有極大差異的狀況。

溫鴻澤也提到，雖然高價物件買賣雙方皆觀望，不過，總價在800萬到2,000萬的交易相對熱絡，多數以自用買方為主。

住商不動產中區執行協理賴萬指出，今年初平均地權條例修正案三讀通過，新法正式上路後公司法人購買住宅採許可制，多少會影響高端買方的購屋規劃，衝擊高單價、高總價物件的成交量，不過，一般住宅市場仍有剛性自用買盤，若賣方提供讓利空間，買方多願買單。

延伸閱讀

高雄､台南2月買賣移轉棟數 雙創近3年新高

2022房市人氣王 桃園這區贏台中

台中2022買賣移轉棟數逾5萬棟 寫9年新高