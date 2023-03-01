高雄､台南2月買賣移轉棟數 雙創近3年新高

因熱區交屋，加上春節買氣遞延，高雄和台南今年2月的買賣移轉棟數，呈現回升局面，高雄買賣移轉棟數為2,611棟，月增32.5％，年增7.1％，為近3年新高！台南2月買賣移轉棟數為1,472棟，月增15.1％，年增2.9％，同樣為近3年新高，不過，如果累計今年前2月買賣移轉棟數，高雄則年減27％，為房地合一1.0上來以來，近7年新低，而台南今年前2月買賣移轉總棟數，也是年減24.9％，為近6年新低點。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮1日表示，去年農曆春節為2月，今年則是1月，受季節因素，天數基期不同，讓2月的年月增幅表現，都較為出色，數據落差大，因此，將1到2月移轉棟數合併來看，較能實際反應出市場買氣現況。

她說，高雄今年前2月，買賣移轉棟數為近7年新低，除了高雄台積電效應降溫，民眾面對逐漸冷卻的房市，多半期待價格修正，因此，觀望意味濃厚，購屋腳步放緩，不過，受預售案陸續完工交屋，仍讓部分熱區表現突出，像是三民區預售大案「郡都當代」、仁武「可麗都」等，今年2月都有逾百戶交屋。

至於台南市，台灣房屋台南復國加盟店店長陳菲表示，今年2月台南的南區，因舉喜重劃區華友聯預售案「森自然」已成屋，並陸續交屋，使得年月增幅翻倍。

她說，整體來看，台南房市農曆年後賞屋帶看率，雖有大幅提升20％至30％，但因今年開始的投資型買盤比例，比往年明顯減少，目前仍以剛性需求買盤為主，購屋族多鎖定熱門商圈或重劃區2至3房大樓華廈物件，只是，看的人多，下手的人少，因為民眾大多認為房價目前仍處於高點，加上打炒房政策影響，期待未來房價會出現降價空間，因此，多數仍選擇慢慢看、慢慢等。

中信房屋研展室副理謝欣亞指出，台南今年2月買賣移轉棟數，由安南區226棟，月增60.3％、年增30.6％，拿下第一，依序為永康區197棟，月增19.4％、年增8.8％，南區136棟，月增126.7％、年增109.2％，爆量拿下第三。

謝欣亞表示，安南區在去年的交易量就已經名列前茅，受惠南科與台積電效應，該區交易原就相當熱，新推案量體也大，2月年增逾30％，與新案交屋有關，也不乏部分預售案持有者「以小賠、平轉」出手， 但需注意的是該區餘屋量達3千多棟，未來去化天數將持續拉長。

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