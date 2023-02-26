住宅三箭射歪？房貸補貼只有3族群受惠

台灣房市向來存在著高空屋率、高自有率、高房價等「三高」問題，然政府新推的住宅政策三支箭，分別為短期的房貸支持（補貼）、300億元租金補貼放寬資格，以及長期的青年購屋積金等，都沒有打中目標，居住正義仍難落實。

其中短期的房貸補貼開設的適用條件後，發現真正能受惠的族群根本少之又少，甚至遭批「看得到吃不到」，內政部指出，房貸補貼適用條件為，在今（2023）年2月28日以前僅有一筆自用住宅貸款、名下持有房屋1戶以內，且2021年家戶所得合計新台幣120萬元以內；原始核貸金額門檻，台北市850萬元以下（房屋總價1,200萬元以下），其他縣市為700萬元以下（房屋總價1,000萬元以下）。在法案通過後預期全國約55萬貸款戶受惠，其中台北市約占4萬戶，非台北市其他城市大約51萬戶。

聯徵中心統計去（2022）年第三季銀行平均授信額度，以六都加上新竹縣市為例，台北市平均為1,604萬元、新北市為1,012萬元、新竹縣984萬元、新竹市957萬元、都明顯高於補貼標準；符合內政部補貼條件的對象住要為台中市836萬元、桃園市772萬元、台南市716萬元、高雄市716萬元。

網友點出，「苗栗現在大樓都破千萬了，700萬誰不超過」、「700萬在搞笑嗎？就是沒錢才會貸款高一點吧」，仍有網友力挺補貼政策說「台灣不是只有雙北桃竹台中，還有很多地方的人是買一千萬內的房子」，綜觀上述資格，中南部民眾、單身、小宅族才是最大受益者。

（旺得富理財網 黃順德）

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