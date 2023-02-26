刺激建案買氣 業者出奇招這樣做

房市買氣不如預期，新建案銷售期拉長，業者為吸引來客加速成交速度，包括雙北市、桃園、台中都有新建案祭出「購屋獎金」、「簽約送旅遊金」等促銷活動，等於是變相讓利，成效如何則有待觀察。

根據住展雜誌調查，北市中山區目前房市僅新案人氣稍佳，舊案普遍週來客量都在10組以內，成交也較無進展，顯示市中心硬邦邦的房價，讓不少購屋族持續觀望。

為刺激低迷的買氣，建商開始各出奇招，除了以賞屋就可抽家電、3C產品之外，現在乾脆直接送現金。位於北市中山區新生北路二段由勝輝機構推出的「鼎吉中山VISION」新案，規劃地上15層，地下4層，共104戶住家，2戶店面，格局坪數規劃二房、三房、3+1房(45.09坪)，每坪開價120~140萬元，總價2700~6000萬元，近期釋出促銷活動，祭出每戶購屋獎金50萬、限量10戶，吸引到不少客戶詢問，建案後續銷況值得關注。

位於桃園中路重劃區的新預售案「大觀雲滙」，規劃一棟地上22層、地下3層建築，全案共126戶住家、4戶店面，每坪開價45萬元，目前實價已有14筆交易紀錄，平均成交價41.5萬元。該案推出即日起簽約完成送旅遊金15萬元。

新北市淡水近期剛進場的預售案「佳瑞心公園」，目前尚未透露每坪開價價格，但也祭出簽約送旅遊金8萬元。

另外，位於台中市東區由豐邑機構推出的預售案「浩瀚湖濱城」，每坪開價51~56萬元，目前實價揭露的平均成交單價約47萬元；該案祭出「購物商城發票折抵房價」活動，憑三井LaLaport消費發票100元折抵房價1萬元（最高回饋房價30萬元）。

住展雜誌表示，新建案市場成交量持續低迷，線上建案相繼推促銷救買氣，最常見包括簽約送家電、抽獎金，國門解封後，也有建案推簽約送旅遊金或是介紹(一般住宅產品（非豪宅）約單戶總價的0.2%至0.4%間)。可就目前整體觀察下來，建案銷售成績好壞，仍取決成交價位，具備相對低價優勢的新建案，獲得的市場反應較佳。

住展雜誌認為，新建案祭出的獎金額度拉高，顯示已有建商態度軟化，想早日落袋為安，這讓持續好幾個月的買賣雙方拉鋸戰，終於有分出勝負的機會。

延伸閱讀

花蓮房市 觀光復甦 預售屋站3字頭

3年漲3成 安坑輕軌安康站週邊房價最High

買賣認知價差大 前二月房仲交易量縮近三成