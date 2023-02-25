距離小資族最近的一次！大陸建設新店「耑美」擄獲小家庭的心

最近安坑輕軌剛剛完工試營運，掀起話題，沿線房市討論度也隨之升高，其中大陸建設最新力作「耑美」，設計每戶總價帶，是距離小資族最近的一次，多落在2~3千多萬元，稍早最小戶14坪、總價800萬元有找的戶別，甫開賣就被搶購一空，主力是23~53坪房型，也吸引不少年輕夫妻和首購族的青睞，大陸建設的品牌和施工品質，直接擄獲小家庭的心。

大陸建設建設專案處副總經理張雅慧表示，「耑美」是大陸建設創辦以來總價帶、坪數規劃最為親民的一個代表作，地點在新店安康路一段，談了三年，才完成的合建案，基地有701坪，可售約64戶，主要規劃自14~53坪、兩棟地上4樓、地下2層的電梯別墅，每坪開價55~60萬元，總銷約58億元，預計今年動工，2025年完工。

「耑美」委由建築師郭旭原規劃，細讀安坑環境紋理，提出「聚落」規劃概念，以錯落斜屋頂、不規則開窗諭示呼應環境的自然有機樣貌，透過圍塑中庭、穿廊，為建築添加浪漫詩意與生活感動。

張雅慧表示，「耑美」在規劃設計上，每一戶的格局、平面，統統都不一樣，不過幾乎都雙面到三面採光通風，視野相當好，梯廳不必再裝冷氣！

儘管大陸建設首度跨足小宅市場，在「耑美」中壓低坪數到最小14坪，但是在選材用料上，絲毫不馬虎，甚至還保有大陸工程的DNA，用好、用滿。

海悅國際「耑美」現場專案表示，「耑美」在建材和設計細節上，細膩而紮實，耐震升級到6級以上，混凝土採4,000psi等級，當層排氣系統、地下室排風設計、電動車充電樁、智能門鎖一應俱全，衛浴採用innoci品牌，三機採用林內。從開賣迄今，已購客戶很多都是新店的區域客戶，最年輕客戶，甚至是25歲年輕人。