3年漲3成 安坑輕軌安康站週邊房價最High

安坑輕軌日前終於取得交通部核發營運許可函，正式試營運，2月10日起提供1個月的免費試乘。全線設置9個站點，包括：雙城站、玫瑰中國城站、台北小城站、耕莘安康院區站、景文科大站、安康站、陽光運動公園站、新和國小站，及十四張站。調查顯示，過去3年，沿線各站週邊預售屋房價，以安康站附近漲幅最Hihg，3年漲幅近3成。

住展雜誌調查，備受新店安坑在地人期待已久的安坑輕軌，終於通車試營運，最近預售新案也密集登場，估計新增案量超過50億元。

住展雜誌調查，目前新店市中心，預售屋市場已站穩每坪5字頭；至於與中和交界處的輕軌K8站，挑戰6字頭。

其中輕軌K8站周邊新案「漢皇開雲」，規劃22～51坪2～4房產品共112戶，每坪開價55～65萬元，採不二價銷售，強調標配包括TOTO衛浴、不二氣密窗、LEIGHT櫥櫃等建築，具5年防水保固。

輕軌K6站、安坑國小旁，名毅建設「名毅吾山-靚山區」，規劃169戶，主力為25～42坪2～3房產品，採Alfa Safe耐震系統工法。

安康路一段上，近安坑交流道的指標案，為大陸建設「耑美」，規劃64戶，主力為23～53坪2～4房，少部分為14～17坪套房，每坪開價55～60萬元，主打建商品牌、碧潭生活圈。

輕軌K2站周邊，則有「湯泉綠中海」，主推透天社區。

住展雜誌調查，安坑輕軌沿線共9站點中，以十四張站，價格最高，擁有與環狀線轉乘站的優勢，還有一級戰區央北重劃區，在交通及公共建設投注下，周邊預售新案每坪行情已見7字頭，少數更站上8。

就近3年站區附近房價漲幅來說，則以安康站最明顯，3年漲幅近3成，目前每坪均價已站穩4字頭。

部分品牌建商新案，更站穩5字頭，以大陸建設「耑美」來說，每坪成交實價，更達55.9萬元，已直逼56萬元。