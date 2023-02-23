等房族大增 台北市每10棟移轉2棟是繼承

老年化加速、房價居高不下，去年全台每百棟建物移轉，就有高達15棟是繼承，僅66棟為買賣，透過繼承取得不動產的比例大幅拉升，其中房價最高的台北市，去年每百棟建物移轉，有21棟為繼承取得，透過買賣取得僅49棟。

據內政部統計月報觀察近十年來不動產建物移轉（包括買賣、拍賣、繼承、贈與等）的趨勢，來自買賣取得比例大減，早年多達8成，2014年降至7成，不過近年已降至66%左右，等於每三棟房屋移轉就有一棟不是「買方自己掏錢出來買的」。

取而代之最明顯的就是繼承移轉一路攀升，2006~2010年繼承移轉只占全部移轉的7%，不過現在已經一路攀高到15%，一方面是買賣移轉變少了，一方面則是繼承年年創新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，國內即將步入超高齡社會，愈來愈多的國人遇到繼承問題，2021國人的平均壽命為80.86歲，普遍有繼承機會的多是5、60歲的族群，這個族群通常也都有不動產、兄弟姊妹數量多，有時候只能出售換現金才能公平分配，進而達到世代間的財富移轉，一般3、40歲族群雖然可能無法直接繼承不動產，但阿公、阿嬤留下來的財富，長輩繼承了也有可能間接資助年輕人購屋。

以六都來看，高房價的台北市，與如台中、桃園等年輕城市，不動產移轉型態的分布截然不同，在台北市有高達13%、21%的不動產移轉分別來自贈與及繼承，僅有不到一半來自賣賣，然而在台中、桃園，不動產移轉來自買賣賣比例均高達7成以上，來自贈與及繼承僅各約1成左右。

曾敬德指出，人口持續老化，愈來愈多人會遇到繼承問題，尤其50～60歲世代，不過繼承也會衍生出許多問題，若生前長輩沒有先處理好，很容易就出現兄弟姊妹間意見不合的狀況，房地合一稅的制度改革，也會產生許多稅務問題。

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