14期站上6字頭 躍居台中最具爆發潛力區

北屯區總人口數已逼近30萬大關，是台中市最大的行政區，10年來人口數暴增117％，人口紅利推升北屯房市買氣；其中，14期重劃區受惠重大建設利多加持，今年估計會有20個以上、數百億新案將傾巢而出！

根據實價登錄最新揭露資訊，14期繼「陸府織森」、「雙橡園2925」之後，順天（5525）「KING’S ROAD」新案成交均價也已站上6字頭！14期已晉升為繼七期、水湳經貿園區之後，台中市最新的高價宅聚落！

根據內政部最新實價登錄數據顯示，2023年底正式進場的「順天KING’S ROAD」，目前已揭露5筆成交案，成交單價均在每坪65萬元以上；其中，總面積62.88坪的戶別，去年12月以每坪67.8萬元的單價成交，超越原14期成交單價榜首長達一年的「陸府織森」的每坪單價66.8萬元，成為目前14期最高單價個案。

「順天KING’S ROAD」全案由知名建築師許榮江、旅德建築師林友寒、景觀美學設計師盧胤翰、公設美學設計王子彥等多位國際級名師聯手操刀設計，打造極簡雙塔建築，並規劃莊園廣場三進式車道，產品規劃54、108坪，鎖定換屋族群。

此外，觀察目前14期個案成交單價前10名，分別由「順天KING’S ROAD」與「陸府織森」兩大指標性個案，以每坪63.1萬至67.8萬，直接占據前8名；「雙橡園2925」每坪62.9萬元排行第10名！其中，「雙橡園2925」的成交總筆數中，超過3成的成交總價破4,000萬元的豪宅貸款門檻！

當地仲介業者認為，這個現象也直接坐實14期受到高資產族群肯定，且開發商積極購地更說明了對區域發展的高度信心。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，14期低建蔽、大街廓、高綠覆的特性，使其成為居住品質最佳的地段之一，且北有環中路74號快速道路銜接國道1號、國道4號，縱貫有號稱第二條公益路的崇德路主要幹道，距離11期崇德商圈與松竹商圈、北屯「Costco好市多」商圈都不遠；想到新光三越、大遠百，車程都在10-15分鐘內，居住條件與周邊機能都可說相當優越，再加上中科帶動周邊房價節節高升，未來14期又有大量建設將接連落成，前景相當可期。

14期接下來包含大陸建設、亞昕（5213）集團、國泰（2501）建設、精銳建設、惠宇建設、磐興建設等品牌建商，今年都將伺機推新案！

其中，堅持採取「不囤地」推案策略的國泰建設，強調產品規劃、建築品質及口碑，最快將在第一季推出14期「國泰美和」新案，基地位在昌平東六路、昌平五街及豐樂路，三面臨路、逾千坪角地，規劃均質四拚純三房產品，正對公園及11期別墅群，緊鄰完整學區及商圈機能，尚未進場已有不少國泰粉絲引頸期盼。

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