高雄熱門中古屋 岡山這區半年漲2成多

高雄捷運紅線南岡山站（R24）土地完全開發，除了已開幕的岡山樂購廣場、以及將營運的高醫岡山分院，增添生活機能的同時，也帶動週遭房市，除了新建大樓跳上3字頭，高雄市指名度最高國宅社區之一的岡山「勵志新城」，房價在半年內從每坪15.6萬元，漲至19.2萬元，漲幅達23.08％。

鄰近高雄捷運紅線南岡山站生活圈的「勵志新城」，是岡山市中心最具指標性的大樓社區，東森房屋岡山美美勵志新城國宅加盟店襄理楊美觀21日表示，該社區鄰近岡山火車站、岡山捷運站，生活採買、交通出行都很方便，該社區大多規劃為中大坪數的3到4房產品，居住空間相當舒適。

楊美觀指出，受惠於科技題材的發酵，岡山房市交易量能快速升溫，「勵志新城」憑藉高CP值的優勢，也成為不少年輕族群的購屋首選，身價自然水漲船高。

她說，伴隨岡山房市極速升溫，「勵志新城」的平均房價也從一兩年前的每坪12萬元到15萬元，快速上漲到目前每坪18萬元至20萬元，但與周遭動輒2~3字頭的新建案相比，「勵志新城」的CP值仍然很高。

「勵志新城」近期的成交案例之一，有位屋主2021年12月以總價960萬元購入該社區5樓某戶，並於2022年5月以總價1,180萬元售出，房價上漲23％左右。

楊美觀表示，岡山最近幾年的高速發展有目共睹，87期重劃區、樂購廣場、秀泰影城、高醫岡山分院、捷運岡山路竹延伸線等大型項目規劃，都為岡山房市發展增添了不少能見度，持續吸引橋頭科學園區、路竹科學園區的年輕新貴定居岡山，因此從長線來看，岡山的房價穩步走揚的可能性很高，有剛性需求的購屋民眾可以多留意。

她指出，目前岡山最熱銷的產品類型主要有兩類，一類是總價落在1,000萬元到1,600萬左右的中古透天，買方多為有一定經濟實力的購屋族，另一類則是包括「勵志新城」在內的中古大樓華廈，這類物件總價更加親民，人手門檻更低，是小資族、首購族的首選標的。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，在眾多利多因素的加持下，岡山房市前景確實有較大的發展空間，不過短期內受房市黑天鵝干擾，岡山區的房市交易量能出現下滑的跡象，因此，建議購屋民眾應積極留意市場動態，盡量減少投資置產的部分，自住族群最好也要在深耕當地的房仲業者的協助下謹慎挑選物件，避免買在高點，增加日後轉手難度。

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