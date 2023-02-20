資金退燒 200萬俱樂部豪宅交易大減4成

台北高端豪宅市場隨市場降溫，買氣銳減，去年全年台北豪宅200萬俱樂部交易僅33件、年減43％，且交易規模為近四年來最低量，僅未來私法人購置住宅採許可制，將更進一步衝擊豪宅市場。

根據住商機構以實價登錄統計，在2014年以前，台北豪宅成交單價能站上每坪200萬元的交易僅個位數，2015～2016年約十餘件，此後逐年隨房市景氣自谷底復甦到熱絡，加上新推高端豪宅進入完工高峰期，200萬單價豪宅逐年增加2021年高達58件，不過去年隨房市降溫，200萬豪宅交易量大減4成，交易量退回至2018年水準。

大家房屋企研究室監郎美囡指出，豪宅一直都在不動產選擇性信用管制的行列中，2021年3月央行又再度下調豪宅貸款成數，但購置超級豪宅的買方以貸款做財務槓桿不多，限制成數、無寬限期的方式抑制豪宅交易成效不彰，使2021年單價200萬豪宅成交量創下58件新記錄，相當於每周幾乎能成交1件。

不過去年起，國際金融市場震盪，經濟環境轉趨保守、央行接連升息，加上國內政府打炒房政策，市場氣氛丕變，高價豪宅成交價量出現明顯緊縮。

統計顯示，自實價登錄上路以來，全台成交單價在200萬元以上的豪宅社區共有31個，200萬豪宅俱樂部社區全數坐落在在台北市，以信義區11個最多，大安區有10個居次，中山區及松山區則各有4個，中正區及士林區也各有1個。

住商不動產台北101世貿加盟店店東陳德潤表示，高單價豪宅近5～6年大幅增加，尤其以信義計劃區、大安區為傳統豪宅重鎮，然而去年市場急速降溫，信義區豪宅詢問度下降3～4成，平均地權條例修正案通過後，買賣雙方更加觀望，除非賣方增加讓利空間，買方才願意買單。

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