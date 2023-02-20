棄政從商 楊秋興賣屋首戰即遭打房衝擊

前高雄縣長楊秋興離開政壇之後，65歲創立鈺興建設公司，準備展開人生的另一篇章，沒想到，棄政從商的第一戰，在屏東內埔推出第一個5戶的透天建案「白玉璞植」，便遭逢政府打房衝擊，迄今還未售出任何1戶，位於仁武的大樓案，也因此喊停，儘管他笑稱自己是「闖入房地產市場的小白兔」，今年9月，鈺興建設在燕巢的大樓建案，仍將依照原定計畫，持續開賣。

目前擔任鈺興建設公司董事長的楊秋興，除了擔任合併之前的高雄縣長，也曾參與過高雄市長選舉，也歷經台灣省議員、立法委員、中央部會首長等職務，現在是無黨籍，他說，「他應是地方首長轉行建商的第一人」，並強調從事房地產比較快樂。

出身台大土木工程系碩士畢業的楊秋興指出，遠離政治圈之後，也曾申請就讀日本一間大學的博士學位，成為建商，是他的新人生，今年67歲的他，65歲創立鈺興建設公司，準備展開人生的另一篇章，在屏東內埔推出第一個5戶的透天建案「白玉璞植」，沒想到，棄政從商的第一戰，便遭逢政府打房衝擊，迄今還未售出任何1戶。

他說，屏東內埔的「白玉璞植」透天厝，基地面積243坪，不只面寬達9到11米，「因為是第一案，採用的建材都是最好的」，附近就是東寧國小，每戶開價從1,698萬元到2,398萬元，「現在還在努力銷售中」。

不只如此，楊秋興表示，鈺興建設已經購買的另一筆位於仁武的土地，也因為政策緊縮貸款，加上打房影響，委託朱文明建築師規劃好的大樓建案，原已準備動工，被迫喊卡，只能集中全部資源，推出已動工的燕巢大樓案。

他說，燕巢大樓建案也是委由朱文明建築師操刀，基於建築品質，他都照單全收，因於他本身就是工程專業，也會常常巡視工地，不允許工程出差錯。

楊秋興表示，鈺興建設的燕巢案，預定今年9月進場預售，根據市調資料，燕巢大樓市價每坪已站上25萬元，因此，建案開賣也將參考此一市場價格。

楊秋興指出，燕巢基地是舊宅整合而成的都更危老案，曾有多家建商想要購買該處，不過，都沒有成功，後來經友人介紹，「屋主聽說是老縣長要買的，就答應了」，他笑稱，當過縣長，還是不錯的。