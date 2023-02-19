房貸補貼爽領3萬？網泣看得到吃不到

房貸補貼每戶爽領3萬元 網泣看得到吃不到「這族群」笑到最後

行政院也於今（2023）年1月通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」來減輕房貸族壓力，內政部表示，以全國平均房貸餘額495萬元，111年央行累積升息0.625％估算，每戶最多補助3萬元。

可申請住屋貸款支持方案有下述條件：

1.僅有一筆自用性質購置住宅貸款

2.名下持有房屋一戶以內

3.110年家戶所得合計於120萬元以內

4.原始核貸金額

台北市850萬元（總價約1,200萬元）以下

其他縣市700萬元（總價約1,000萬元）以下

符合資格之房貸族，經申請核定後，即可採一次性領取，且資格基準日是今年2月28日，因此在2月28日以前買房的人都可以適用。內政部強調，中產以下房貸族「支持」方案，是針對一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，非「補貼」利息，鼓勵民眾買房。

據台北市地政局今年1月公布資料，去（2022）年10月台北市標準住宅價格總價達1,835萬元、大樓總價為2,501萬元、公寓總價則為1,457萬元，最便宜的是小宅，總價975萬元；也就是說，購買小宅的民眾比較有機會拿到補助。

針對房貸補貼政策發文，網友發文質疑「台北850萬，其它縣市700萬？看來最近買在六都的人…幾乎拿不到了！」下面留言風向一面倒，大喊看的到、吃不到，「買太貴的，沒有人權嗎」、「台北有1200萬的房子？？？？」、「本來就拿不到，所以沒啥感覺」。

另外，也有網友表示「1200萬以下應該都是小套房吧」、「單身蛋白區福利政策」、「補貼南部人」、「中產好慘」、「自備款有辦法準備多一點的，反而比較有機會領到」、「套房族笑到最後」、「中南部、單身一戶，首購中古屋，這些條件比較容易」、「家戶所得120真的哭啊」、「忘了！北部才是選票多的地方」等。

（旺得富理財網 黃順德）