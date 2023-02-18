北巿商辦租金創新高 企業跨區布局到這裡

台商回流加持 新北辦公巿場崛起

台北巿Ａ級辦公大樓租金快速攀升，並在2022年創下歷史新高，惟新供給少，空置率已連續4年低於3％，產生辦公需求外溢效果。專家分析，科技大廠擴增據點、疫後衛星辦公需求及外商來台沿高鐵、捷運等軌道建設布局，推升新北辦公需求，就新北巿政府公司登記資料顯示，去年12月新增公司登記以中和、板橋位居1、2名。

空置率低 北巿去年租金創新高

根據仲量聯行資料顯示，去年台北巿商辦市場因供不應求，租金節節推升，北市A辦平均租金破歷史新高，整年度的租金年成長率達近3年最高，顯示企業對於高品質的空間仍有殷切需求。北市整體空置率從2019年至2022年底，已連續4年低於3％，屬於極低的水準。據統計指出，2022亞太地區之空置率為7％，全球平均為14％，自疫情爆發後至今，北市空置率保持著顯著低於其他商辦市場的水平，商辦供給不足造成市場幾乎是無樓可租。

企業跨區 布局板橋、中和、新莊

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，與2021年相較，台北市辦公室零新增供給，斷貨情形很嚴重，加上台灣經濟基本面很穩定，回流升級需求蠻強，確實有擴散和蔓延趨勢，想拓點、換新大樓，或因疫情增加異地辦公室需求，讓企業跨區到板橋、中和、新莊設點。他舉例，板橋的正隆廣場等樓最近在共享辦公室及商務中心進駐下，租金表現亮眼。

黃舒衛表示，目前板橋位於新板特區主要辦公室大樓有板信雙子星、遠東百揚及曼哈頓等3棟，月租金每坪站上1800元、挑戰2000元，3棟距離近，且近百貨公司及車站，交通環境便捷，又有行政機關，外商也能接受，環境境不輸北車，北車附近物件選擇少且建物比較舊，反觀板新地區租金比北車附近打8折，物件又新，確實有代替效果，只是空置率也低，為此江翠北側重劃區新辦公樓案，應會對買家造成吸引力。

產業升級 工業地、廠房需求增

仲量聯行總經理趙正義表示，台積電等台商回流帶動去年科技廠辦，工業地交易占總商業不動產交易約3、4成，這是剛性需求。他強調，台灣軟實力都存在，基本面佳，加上產業升級，進而推升工業土地、廠房、辦公需求，

趙正義說，台北A辦買家，多為外商、科技及金融業，或科技多媒體的擴充，在北市辦公面積也稀缺下，部分業者選擇沿捷運到新北板橋、新莊、中和布局，甚至有外商也沿捷運選擇適合的落腳處。此外，辦公室型態有「Hub and Club」，在疫情後有些主辦公室和衛星辦公室，分析全球趨勢可見，衛星辦公室需求儼然攀升。

（中時 王莫昀）

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