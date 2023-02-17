危老重建時程容積獎勵5月砍半 申請要快

台灣地震頻繁，住家結構是否安全也倍受關注。新竹縣政府產業發展處表示，內政部推行都市危險及老舊建築物加速重建條例，申請門檻比都市更新低，並有多項獎勵措施，但時程獎勵將逐年遞減，今年5月12日以後時程容積獎勵將砍半，呼籲新竹縣內符合資格者儘快提出申請，提升居住安全。

都市危險及老舊建築物加速重建條例，申請門檻比都市更新低，並有多項獎勵措施，但時程獎勵將逐年遞減。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，改善居住環境，提升建築安全與國民生活品質，都市危險及老舊建築物加速重建條例於2017年5月10日公布實施，申請期限到 2027 年5月31 日。

都市危險及老舊建築物加速重建時程獎勵將逐年遞減，今年5月12日以後時程容積獎勵將砍半。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

危老條例適用對象必須同時符合3項條件：一、位於都市計畫區的合法建物；二、「非」文化局指定具文化歷史紀念藝術價值；三、符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」所規範之危險、老舊建築物條件者（如經建築主管機關依法通知限期拆除、經結構安全性能評估未達最低等級，或屋齡達30年以上等等）。自條例開始實施統計至今年1月底為止，新竹縣共核准了26件危老重建申請案，其中2件已完成重建取得使用執照，24件重建中。另外目前有4案正在審議申請中。

產發處說，危老條例無基地面積限制、僅需土地及合法建築物所有權人100％同意即可申請，並有多項容積獎勵、稅賦減免等配套措施。其中，危老重建計畫時程容積獎勵會逐年遞減，今年5月11日前為基準容積4％，5月12日後為基準容積降為2％，2024年5月12日後再降為1％，2025年5月12日起將取消時程容積獎勵，呼籲符合資格民眾可儘快提出申請。

申請程序如下：一、確認適用危老條例規定之危險及老舊建築物；二、取得全體土地及合法建築物所有權人同意；三、起造人向新竹縣政府產業發展處都市設計審議科申請重建計畫核准；四、申請建造執照、領得使用執照、申請減徵地價稅、房屋稅。詳情請上「新竹縣產業發展處」網站查詢，網址https://iedd.hsinchu.gov.tw/。或電洽新竹縣政府產業發展處都市設計審議科，電話：03- 5518101分機6181。

（中時 邱立雅）

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