平均地權條例將上路 台中三大商圈買氣夯

隨著平均地權條例今年將上路，可望增強賣方售屋動機，不過，房仲業者表示，受到房市買氣降溫影響，房市已出現「銷售期拉長、議價幅度拉大」，自住客有機會以相對合理的價格購屋，建議鎖定東區的「三井LaLaport」、烏日高鐵站的「超級娛樂城」、北屯區的「漢神洲際購物中心」三大新興購物商圈周邊下手，房價相對親民。

信義房屋中六區協理洪振祐表示，目前房市銷售天數明顯拉長，如總價4,000萬元以上的豪宅產品，銷售期長達180～270天；2,000萬至4,000萬元之間的換屋型產品，銷售期平均也達90～180天；就連首購型產品的銷售期，也由30天內拉長到30～60天。

至於議價幅度，總價4,000萬元以上的豪宅產品，議價空間在15～20％；2,000萬至4,000萬元之間的換屋型產品，議價空間在10～13％；自住首購型產品議價幅度約在8～12％。

台中有三個區域預售案相對多，且沿著大型購物中心發展，包括台中東區的「三井LaLaport」、烏日高鐵站的「超級娛樂城」、北屯區的「漢神洲際購物中心」周邊商圈，均因位處台中市區外圍，房價相對台中市區親民、好入手，且具未來發展性，適合首購自住族群。

洪振祐表示，台中東區的三井LaLaport農曆年前試營運，目前周邊預售案每坪單價約40多萬、新古屋30萬上下、中古屋20萬左右；烏日高鐵站的「超級娛樂城」，坐擁三鐵共構的交通優勢，預售屋單價約30～40萬元，屋齡10年內新古屋，單價則是20-30萬元。

位於北屯區的「漢神洲際購物中心」，2021年10月底動工，預計2025年完工，因為結合台中洲際棒球場，且鄰近74號快速道路，到台中各區都很方便，預售屋單價約在40～50萬、屋齡10年內的新古大樓單價30至40萬、中古大樓單價20～30萬元。

在主力購屋族群部分，洪振祐表示，許多從彰化、南投至台中工作的首購族群，會選擇在台中成家立業，回彰、投老家也近，觀察主力產品，近一年來兩房因低總價、好入手的關係，統計近期區域物件帶看量，兩房比例超過5成，而三房則占約3成。

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