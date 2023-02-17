屋奴越當越久！平均房貸291期再攀新高

面對這波房價大漲，購屋人只能以拉長貸款年限的方式，才能追上不斷走揚的房價，據內政部不動產資訊平台統計，去年第三季新增房貸貸款期數再創歷史新高，達291個月，其中台中、台南、高雄與新竹縣，房貸期數都超過300期，30年期房貸正成為市場主流。

統計顯示，去年第三季房貸平均期數為291期，相當於24年又3個月，近年隨著房價高漲，平均房貸期數逐步拉長，2015年時平均僅244期，2019年逾260期，2021年突破280期，去年更達291期的正史新高水準，相當於七來平均房貸期數延長了4年以上，顯示過去以20年為主流的房貸還款期限，如今已有愈來愈多的房貸戶採用30年期還款限期的房貸。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，這一波房價能夠持續大漲，30年期房貸是重要的關鍵資金力量，以同樣月付款5萬元、利率2％試算，20年期房貸可以申貸千萬元，不過30年期則可以貸到1,370萬元，無形中可多增加約370萬元的購買力，房價上漲過程中，購屋人持續使用長年期房貸，加大財務槓桿才能追上房價，甚至搭配寬限期降低初期負擔，尤其利率四連漲後，加上生活開銷因通膨而增加，民眾也會感受到每月支出明顯增加。

以各主要都會區觀察，新竹縣、台中、台南、高雄的平均房貸期數均突破300期，顯示大台北地區以外的都會區有逾半的房貸戶都採用30年期房貸，桃園、新竹市也逼近300期，僅台北市280期、新北市293期相對較短。

曾敬德表示，大台北以外新成屋數量較多，購屋人的年紀較為年輕，會偏向使用30年期房貸，以降低每月的房貸負擔，至於房貸期數最短的反而是房價最高的台北市，推估應該不是銀行不願意放貸，可能購屋人的能力較佳與年紀較大，不想負擔太久的房貸。

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