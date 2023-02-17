林右昌：高房價像慢性病 需要時間調理

內政部長林右昌今日於立法院受訪時表示，高房價是一種慢性病，需要時間處理與調養，三年疫情就像社會生了一場大病，需要立刻調養身體，疫情期間，中低薪的房貸族，內政部這次也提出相關支持政策。

外界質疑，內政部住房三箭政策是大撒幣，很多人看得到吃不到。林右昌回應，知道大家很關心住宅政策，現在正處於三年疫情後的復甦階段，政策上考量的是這些群眾，需不需要被幫忙，需不需要被支持。

林右昌表示，這次政策重點在於優先照顧租屋族，這次的租屋補貼擴大適用對象，也提出相關措施。

至於民進黨立委高嘉瑜質疑，房貸支持方案將造成買不起房產的年輕人，有相對剝奪感。林右昌回應，沒有這個問題，現在處於重大疫情後的復甦階段，高房價問題是慢性病，需要時間處理與調養，三年疫情就像社會生了一場大病，需要立刻調養身體，疫情期間，中低薪的房貸族，內政部這次也提出相關支持政策。

他強調，內政部已經擬定許多政策，會在之後一步一步，有次序地推出，會讓大家有感。

房貸支持方案對台北市貸款族來說，門檻太高，林右昌表示，不是要支持民眾買房，而是幫忙支持中低薪房貸民眾的辛苦，這項政策跟建商一點都沒關係，重點在於已經有房貸的民眾。

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