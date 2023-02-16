房貸利率升破2％ 千萬房貸每年多付3.3萬

央行已連四度升息，利率調升2.5碼，加上主計總處公布最新1月消費者物價指數（CPI）年增率為3.04％，若單就主計總處物價變動月增率，以每月吃的開銷佔15,000元，光是民生物資的基本開銷（雜項漲3.3％、食物類0.48％）推估，每月將多負擔逾500元，假設背1,000萬元的房貸族，每月利息需多負擔近3,000元，一年需多繳約33,504元，相當於一個月房貸。

公教員工房屋貸款「築巢優利貸」利率為1.935％，也是一般民眾可以拿到房貸的最低「地板價」，即將接近2％，加重購屋族負擔，各家銀行房貸利率也逐步調升，如何選擇最優惠利率，成為近期購屋族關注重點。Money101彙整各大銀行一般房貸利率，試算20年期房貸、30年期房貸每月還款金額各別是多少，幫助大家找到合適的房貸產品。

今年1月Money101生活壓力市調顯示，僅有19.73％房貸族認為尚可與還款壓力抗衡。因升息，不少銀行首期利率升破2％，而利率對於首購族相對具有優惠利率，針對非首購族群，Money101副理張書敏建議，若有配偶，不妨可將第二屋登記在配偶名下，即能適用首購優惠。另外，可向常往來的銀行，詢問有無專熟客專案，或是透過轉貸找尋優惠利率。

若近期有個人信貸需求，不妨可參考渣打銀行新春貸，最低貸款利率0.01％，於活動期間透過指定連結申辦成功撥貸，再享宜睿3,000元多選一福利即享券，最高可貸600萬元，若以總費用百分率計算為2.93％起。

同樣享貸款最低利率0.01％，凱基銀行更有通路限定開辦0元專案，最高可貸800萬元，而玉山銀行推出新戶限定貸款最低利率0.22％，保障前兩期，不妨也是可以考慮的信貸方案之一。

王道銀行信用貸款推出最低貸款利率1.78％，期間限定通路優惠申辦成功撥貸除了免開辦手續費外，再享宜睿2,000元多選一福利即享券。

純網銀LINE Bank分期信貸最低利率雖然來到1.88％，但換算總費用年百分率最低達1.95％，最高可貸500萬元，借低利還高利，亦是減輕還款壓力的選擇之一。

銀行房貸利率。圖／Money101提供

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