狠砸3.4億 彭于晏豪宅新鄰居身分曝

平均地權條例過關，首當其衝的除了是預售屋市場，豪宅交易未來也可能受到衝擊。台北市地政雲實價登錄資料揭露，天母第一豪宅「華固天鑄」有新鄰居，以總價3億3,990萬買下36樓，總坪數約218.87坪，單價為178.6萬，是近3年新高價，經查買方為英屬維京群島商耐思科技。

台灣房屋天母忠誠店東賴彥廷表示，「華固天鑄」不僅是天母樓層最高的指標豪宅，達38層，單價也是天母豪宅之最，主要吸引許多海外華僑或國際背景的台商客群。觀察農曆年前後，不少台商或傳產家族企業趁著房市略為降溫，積極賞屋為家族置產，甚至以現金出手，一次就買個兩三戶，顯示長期持有不動產，仍是富豪們資金規劃的主要方式。

觀察去年12月的實價登錄，截至目前揭露資料，一整個月就至少有8間法人公司積極出手購置豪宅，其中有6筆都以無貸款交易，包括世偉開發和明曜百貨，各自以4億現金買入「冠德信義」13和14樓；而「西華富邦」37樓比鄰的兩戶，也由大豫實業和大咸實業分別以無貸款買下，兩間公司負責人不同，不過由於交易日期相同，單價也都是221.8萬，推估應該是好友一起議價置產。

此外，鴻益投資也現金1億入手中正區豪宅「皇翔紫鼎」，新億投資以無貸款買進大直「冠德萊特莊園」，壽元開發則是在12月初就以2.24億布局「華固名鑄」18樓，單價也達206.6萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例上路後，法人購屋將採申請許可制，降低法人置產上的彈性，因此原本就有計畫以公司名義置產的高資產族，便積極在法案上路前布局，其中不乏以無貸款的方式購置，更凸顯這些買方現金流豐沛，且頗有置產需求。

張旭嵐說明，雖然房地合一稅2.0上路後，法人置產的節稅功能大大降低，不過公司購入豪宅多為招待所使用，被視為商業往來的資源，具有展示公司資本實力的意味，且相關費用包括買賣時所要支付的仲介費、裝潢費、挑購的精品家具，和入住後水電瓦斯、社區管理費等等，皆可認列為公司支出，因此還是有不少法人會採取公司名義置產。

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