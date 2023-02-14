去年12月房地合一稅收54.7億 單月歷史新高

根據官方最新公布個人房地合一稅收統計，2022年12月個人房地合一稅收為54.7億元，創下單月歷史新高，一方面因為房價漲幅甚大帶動稅收增加，桃園與台中稅收大幅飆高，可能是去年第四季有大案交易導致稅收大增。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因為今年過年時間比較早，可能有些交易都趕在年前完成交屋，再加上過去兩年房價實在飆漲太多，2016年後取得的不動產都明顯增值，台中與桃園又可能有大筆的不動產交易，導致短期稅收大增。

財政部統計顯示，去年12月個人房地合一稅收為54.7億元，再創歷史新高，不過1月份因為農曆年節因素，個人房地合一稅收下滑到14億元。

比較12月六都個人房地合一稅收，稅收最高的仍是台中市的13.1億元，月增幅達84%，其次則是桃園市的9.8億元，月增3倍，台中市與桃園市都異常的大幅增加，應是有大案交易帶動。

新北市8.7億元，月增近8成，高雄市6.4億元，月增25％，台北市4億元月增55％，整體12月六都房地合一稅都較前一個月明顯增加。

曾敬德表示，房地合一稅從2016年上路，未來逐漸開始會有交易適用自用持有滿6年，400萬元免稅的規定，加上過去一段時間房價大漲，民眾出售不動產時，應該選擇對自己有利的節稅方式，除了持有6年的400萬元免稅優惠外，還可選擇重購退稅等方式靈活節稅，民眾在換屋時可以提前先做好規劃。

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