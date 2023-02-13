新竹市首座社宅開工 預計2024年完工

新竹市政府與國家住都中心合作規劃竹市首座社會住宅「中雅安居」，去年10月初領得建照並舉辦動土典禮，13日舉辦開工祈福。

新竹市長高虹安表示，中雅安居為竹市首座社會住宅建案，工程團隊將在今日祈福儀式後進駐並正式開工，預計2024年完工；市府未來也會持續推動社宅規劃，以落實居住正義、照顧更多弱勢及青年族群。

內政部次長花敬群表示，住都中心積極推動社會住宅，近2年已決標全台社宅逾3萬戶，執行能量與效率超越過去蓋國宅規模，因新竹市人口稠密，加上產業發展需要，因此所推動的社宅量能為非六都最多，且社宅需求仍遠大於供給，盼中央與地方繼續努力規劃。

高虹安表示，竹市府與住都中心共規劃2,510戶，目前新竹市為非六都規劃社宅戶數最多的縣市，其中中雅安居總戶數為640戶，讓青年、弱勢族群能夠有安心居住的權利，同時還有非營利幼兒園、日照中心，照顧到不同年齡層的需求。

新竹市目前共規劃4處社宅，包含中雅安居、建功安居、金城安居和建功高中南側都更案，香山區社宅也將納入政策規劃，希望中長期以推動4,000戶的社會住宅作為政策目標。

雙喜營造指出，中雅安居工程總預算超過32億、占地約3,000坪，預計興建2棟，分別為地上21層、地上15層，皆為地下3層之住宅社區大樓，提供640戶之居住服務，更規劃研擬設置非營利幼兒園130坪、日照中心75坪等，約可收托90名幼童及30名年長者，以期照顧更多市民。

都發處指出，中雅安居位於延平路一段、經國路二段與凌雲街所夾街廓，基地面積約0.9公頃，由雙喜營造股份有限公司、金光裕建築師事務所統包團隊得標，將興建「只租不售」的社會住宅，租金訂定將參考區域行情訂定。

花敬群：將在新竹市蓋2500戶

新竹市首座社會住宅「中雅安居」工程今天舉行祈福儀式，內政部政務次長花敬群表示，未來在新竹市會再興建至少3處，總計在竹市建設2500戶社宅，經費由中央投入。

國家住都中心與新竹市政府合作規劃竹市首座社會住宅「中雅安居」，去年10月初領得建照並舉辦動土典禮，今天營造廠商舉辦敲磚祈福儀式，邀請花敬群及新竹市長高虹安等人出席。

花敬群致詞指出，新竹市的「中雅安居」是中央在新竹市興建的第1處社會住宅，未來至少還會興建3處，總計將為新竹市建設2500戶社宅，土地、經費及人力都由中央投入。

他表示，「中雅安居」規劃為低建蔽住宅社區，保留大量開放綠地空間與在地鄰居共享，並在1樓規劃幼兒園及日照中心，讓不同年齡層市民都能享受到更好的公共服務，且後續的興建到日後營運管理，將由國家住都中心採一條龍服務。

花敬群說，「中雅安居」的樓板及樓梯工程採用預鑄工法，不僅可以提高施工效率，也可減少施工期間的噪音及粉塵，另也將透過三級品管機制確保施工紮實，提高建築的耐震能力。

另外，新竹市議員楊玲宜11日在臉書（Facebook）發文指出，「中雅安居」去年10月已舉辦動工典禮，13日竟要再辦理動工典禮，高虹安作秀、新竹市政府亂花錢。對此，新竹市府表示，13日是營造商舉辦祈福儀式，高虹安受邀觀禮，市府並未支付任何費用。

（中央社）

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