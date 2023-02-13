獲利驚人！房市短期轉售平均賺180萬元

平均地權條例修正草案上路在即，不過房屋市場仍不時有短期炒作獲利的案件發生。永慶房屋根據實價登錄資料統計，在雙北地區，近2年內房屋持有不到1年便轉售的案件，平均漲幅高達15.3％，平均每件房市短期成交案獲利超過180萬元。其中價差超過20％的房市短期成交案件比例，竟高達39.2％，平均獲利280萬元。

進一步細看這些持有不到1年內便轉售的案件中，不乏有獲利300、400萬以上的案例，價差令人咋舌。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，根據15.3％的漲幅計算，在雙北地區若是原本2,000萬的房子，經由投機客購入轉手，下一手買家可能就要額外付出超過300萬元的差價。300萬的差價即使對雙薪家庭而言，也可能是好幾年的年收入。

進一步分析雙北地區房市短期交易的分布，中和區佔比13.2％最多，其次為新莊區11.9％，接著依序為，中山區（9.3％）、板橋區（9.3％）、土城區（9.1％）。陳賜傑指出，上述五個行政區都位屬雙北人口稠密處、交通也便捷，居住需求暢旺、房市交易熱絡，可能造成房市短期交易近半數都集中在這五個區域，有意於此處購售屋的民眾，勢必要更加小心。

陳賜傑表示，政府為了遏止房市短期投機炒作的歪風，在2021年7月正式實施房地合一2.0新法，針對持有不動產未滿2年又轉售的案件，課徵45％的高稅率。房地合一2.0上路滿一年，遭到課徵45％重稅的短期交易件數直逼3萬筆，以遭到課徵的102億元稅額回推，房市短期交易案總共獲利高達227億元，獲利驚人。

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