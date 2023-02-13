房租壓力大 租金指數南部漲勢最猛

根據主計總處最新資料，今年1月份消費者物價房租類指數103.04，再度寫下歷史新高記錄，與去年同期相比年增2.44％，在各區域的租金成長表現上，南部地區漲勢最猛，今年1月房租類指數年增3.08％，首度年增幅破3％。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，央行去年4度升息，加重房貸的利息負擔，加上物價上漲，帶動租金走升，而南部去年雖然房市交易放緩，但價格未出現明顯修正，推動房租水平繼續揚升。

主計總處每月統計房租類消費者物價指數，數據顯示租金指數一路上揚，近年全國房租類物價指數只有在2021年的6月、7月略微下調，8月回升沒再下降過，到今年1月份又創歷史新高，全國租金指數年增率2.44％，依據主計總處的區域統計，1月份租金指數年增率最高在南部區域，年增3.08％，中部地區年增2.65％，北部區域年增2.22％，東部區域1.65％漲幅最小。

住商不動產高屏澎區執行協理林祺博表示，南部區域包含高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣，這幾年經過科學園區、半導體產業帶動，看好就業人口紅利，高雄市、台南市的房價與租金雙漲，並且將效益擴散至周邊縣市，連同屏東、嘉義縣市的價格跟著上漲，因此南部區域的租金水平上漲最多。

郎美囡指出，雖然租金水平不斷拉升，不過近幾年房價漲幅更高，壓縮租金投報率，更何況央行接連升息，平均房貸利率已逼近2％，與一般住宅投報率相差無幾，且央行今年可能還有升息計畫，倘若是貸款購屋當房東，成本必然增加，若非低價入手，租金走揚也未必有利可圖。

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