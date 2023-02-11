隋棠砍5千萬買豪宅 房仲爆「撿便宜」內幕

隋棠以8,250萬買下大直豪宅，傳出前屋主以便宜5,000多萬脫手，是因為跟樓下鄰居有關。當初賣房給隋棠的資深房仲陳泰源，跳出來親揭真相，稱當初因為房市景氣反轉、「豪宅限貸令」影響、前屋主持有成本夠低，加上目前用不到且房子閒置6年等因素，才會大幅讓利，並非大眾猜測前屋主知道樓下鄰居的狀況才降價。

陳泰源在臉書粉專發文，開頭就說「真相的拼圖，我來補上一塊」、「是的，房子，是我賣給隋棠的」來切入重點。他提到，前屋主於2010年3月購入該豪宅，前5年為自住，2015年才租給蔡小姐，直至2021年4月賣給隋棠。

近期新聞炒得沸沸揚揚，直指該豪宅原先賣1.4億元，疑因樓下鄰居意見多，屋主才便宜5千多萬，最後以8,250萬元賣出。陳泰源以「為何賣這麼久？又賣這麼便宜？是因為知道樓下住著A母女？」為題，親自說明還原賣房的真相，也打臉外界傳聞。

陳泰源說，他「獨家」銷售該房長達約6年時間，不管是前M先生與租客蔡小姐狀況，他都很清楚。前屋主M夫妻要去國外工作，小孩也得跟著去國外念書，因此房子用不到，於是找他處理房子買賣事宜，並於2015年8月專任委託至賣掉為止。

陳泰源坦言，當時適逢房市反轉之際，愈晚賣、價越低，根本沒有買家，就算有，也是出芭樂價，經他溝通後，前屋主M先生才同意「租也可以」；因此就被他租掉，租客就是曾經留言、自稱是樓上住戶的蔡小姐。所以前屋主M先生後來根本沒自住，當然不知道樓下鄰居，也就是「後來的新屋主A母女」的居住狀況。

陳泰源指出，後來房市愈來愈差，看屋條件門檻又設得這麼嚴苛，當然極少有買家約看，因此房子一直沒賣出去。

他說，直到2020年房市開始有起色，但受限於「豪宅限貸令」，從2020年貸款成數最高6成，到2021年驟降為最高4成、需準備自備款6成，加上前屋主M先生持有成本夠低、用不到這間台灣的房子、又賣了約6年，所以才會大幅讓利，並非大眾猜測的「樓上前屋主M先生知道樓下A母女的狀況」才降價。

（中時新聞網 吳美觀）

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