去年住宅開工14.6萬戶 新高

去年房市雖由盛轉衰，不過全台住宅開工共14.6萬戶、總面積達623萬坪，雙雙創下有統計以來新高，年增率均逾1成。統計過去疫情三年來全台就有40萬戶住宅開工，隨著預售案銷售率降低，未來可能形成可觀賣壓。

內政部統計顯示，近年住宅開工戶數及面積快速成長，2016年僅不到7萬戶開工，2018年突破10萬戶，2020、2021年均達13萬餘屋，去年更成長至14.6萬戶；過去每年住宅開工約在400多萬坪，去年也成長至623萬坪。

以各縣市來看，過去幾年每年都有超過3萬戶住宅開工量的台中市，去年雖減少9％，不過仍有3萬戶開工，超過雙北市總和，住宅開工面積占了全台的近四分之一。此外，其餘五都住宅開工數量均持續成長，又以高雄受惠前陣子科技業投資議題，帶動建商加碼購地推案、買盤捧場，住宅開工大增60％幅度最為驚人。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，2020及2021年預售市場開紅盤，建商加碼搶地、投資開發蔓延至蛋白區，累積龐大推案量，加上缺工、缺料的問題逐漸緩解，使住宅開工規模逐年提升，去年達到高峰，更遠超過上波房市景氣熱絡的2013、2014年。

搭乘景氣熱潮，過去疫情三年間全台就有超過40萬戶住宅開工，將逐步進入興建、交屋的高峰期，不過預售案銷售率開始降低，推案量大區域可能形成賣壓。

另外央行的選擇性信用管制及平均地權條例修正案限制預售屋轉售，促使建商調控供給量，未來住宅開工規模應會明顯萎縮。