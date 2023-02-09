隋棠鄰居「花這天價買房」網：難怪氣噗噗

藝人隋棠2022年以低於市價5千多萬，平均每坪66.8萬元，買下大直一戶8,200多萬元的百坪中古豪宅，近日卻遭樓下鄰居投訴放任小孩早晚奔跑吵鬧，影響睡眠， 甚至必須看身心科，但隋棠反擊鄰居是高敏感族群，已經配合對方諸多讓步。對此，有網友挖出隋棠鄰居是7年前購入房子，以社區最高價，每坪88萬入手，「突然能理解鄰居為何這麼氣了」。

原PO日前在PTT「home-sale板」發文，因好奇心發作調查隋棠大直豪宅的實價登錄，發現原來樓下鄰居也沒有住很久，是2016年入手，換算每坪單價為社區最價88萬元，相比隋棠以每坪約66.8萬元買下，每坪就貴了21.2萬元，馬上懂了為什麼樓下會「氣噗噗」。

根據實價登錄，隋棠鄰居2016年花5,700萬元買下該樓層，坪數約73坪，4房2廳2衛1車位，而隋棠的百坪樓中樓，原屋主先開價1.4億待售，並同步以每月10萬多元出租，直到2021年房客退租，原屋主降價求售，最後隋棠以8,250萬元，等於每坪66.8萬元成交，創社區單價新低紀錄。隋棠曾表示，買房前就知道鄰居有點特別，但因為太喜歡房子的清幽環境、採光好，最終決定購入。

文PO出後，許多網友紛紛留言：「難怪要便宜賣，前屋主根本想能多快跑就多快跑」、「破盤價果然不是沒有原因的」、「2016買的比樓上貴那麼多，氣到身心失調幻聽了吧」、「樓下買得特別貴，其他交易戶的價格大概就70多萬」、「拉低行情當然氣噗噗」。

（中時新聞網 莊楚雯）

隋棠狂砍5,700萬 豪宅買太便宜？房市專家揭背後隱情

藝人隋棠2021年購入大直豪宅後，因為小孩製造噪音問題遭樓下住戶告上法院，後續隋棠也發表聲明自清，事件持續引發外界熱烈討論。有房仲透露，隋棠以每坪單價不到67萬買進，明顯低於社區行情約每坪80萬至90萬，情況確實很特殊，也可能是屋主急著求售等因素。

隋棠在北市中山區明水路上建案購買百坪樓中樓，據悉前屋主最初開價1.4億元掛賣，同時以逾10萬元租金出租，直到2021年初房客退租，原屋主大降價求售。該物件為8～9樓的樓中樓戶，總坪數有138坪、含2個車位，當年實價揭露4月時總價以總價8,250萬元成交，等於便宜5,700萬，換算每坪單價僅66.8萬元。

根據NOWnews報導，房仲業者郎美囡分析指出，隋棠所住的豪宅可說是大直最精華的地段，該社區成交價格其實一直很穩定，每坪約落在80萬至90萬間，而且2021年房市氛圍不錯，前屋主以低於平均稍多的價格賣給隋棠，但這樣的情況確實有些特殊。外界則猜測，前屋主是否因「鄰居問題」才降價5千多萬求售。

郎美囡強調，2019年底至2020年疫情席捲全球，投資人除了把錢投入股市，轉到相對較穩定的房市也成為風潮，她分析2021年無論是豪宅、中古屋等交易量都變多，房價理應不會便宜到哪去，隋棠家前屋主「大降價」原因不得而知，也可能是屋主急著求售。

（中時新聞網 邱怡萱）

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