七都豪宅交易衰退31% 4年最低

經濟下行風險及地緣政治陰影，衝擊豪宅市場買氣，根據永慶房產集團以央行定義的北市7,000萬、新北6,000萬、其他地區4,000萬以上豪宅門檻的交易量調查，去年七都豪宅交易僅1,463件、衰退31％，其中又以台北市年減45％、新竹年減39％最為劇烈，部分都會區豪宅房價也開始出現下修跡象。

永慶調查顯示，過去幾年來隨房市景氣持續上升，七都豪宅交易量也從2019年的1,553件，逐年提升至2021年的2,125件；不過去年回落至1,463件，豪宅交易量創近四年新低。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2022年各國啟動升息，全球資金潮退潮、經濟不確定性攀升，加上地緣政治陰影，以及平均地權條例修法議題，讓豪宅市場快速冷卻。

預期今年經濟不確定性仍高，加上平均地權條例修正案通過，未來私法人購置住宅將採許可制，將進一步衝擊豪宅市場，豪宅可能有更大降價空間，未來恐呈個案表現。

調查顯示，2019至2021年間，七都豪宅交易量增加約36％，其中新竹更爆增168％；不過過去一年來，七都地區除桃園微幅減少7.2％外，其餘縣市的豪宅交易量皆有逾2成衰退，2022年北高兩地甚至比2019年的表現還要萎靡。

陳金萍表示，過去年四來，豪宅平均總價以台南上漲12.9％最高，桃園、新竹、台中的豪僅有不到10％漲幅；2022年雙北、高雄的豪宅平均總價甚至比2019年還低。比起相同期間台灣整體房價的高漲，反映出豪宅市場對於資金、經濟展望、政策的高敏感度，2022年已出現房價小幅下跌，今年挑戰依然不小。

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