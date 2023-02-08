大爆量! 去年商辦建照核發 相當於13棟101

國內辦公需求供不應求，加上指標大案紛紛在去年動工，去年商辦建照核發面積高達148萬坪，相當於2016～2018年三年的核發面積，也相當於13棟台北101大樓的規模，顯示開發商看好未來的商辦需求，不過大量商辦開發計劃在未來陸續完工後，恐會對市場租金造成考驗。

內政部統計顯示，2016年至2020年間每年商辦建照核發約在40～70萬坪間，不過隨著建商大力投入商用不動產開發，2021年商辦建照核發突破百萬坪，去年10月包括台北市站前商圈「雙子星大樓」、和八德路「京華廣場」在內，單月商辦建照核發高達53萬坪，推升2022年全年商辦建照核發面積高達148萬坪。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市因為許多老舊辦公大樓參與危老改建，導致市場供給量縮減，加上景氣復甦與新企業的擴張需求，商辦市場出現供不應求的狀況，連帶整體市場空置率大幅下降，而新辦公大樓租金創高，更帶動整體商辦市場租金走揚，開發商也愈來愈重視商辦的開發興建效益。

未來商辦大量供給興建完工、並釋出後，勢必改變台北市辦公生態，企業主有更多的產品可選擇，也會考量近年持續走高的租金行情。

若以區域來看，光台北市的辦公室建照核發面積，比其他五都加總還要高，反映商辦主要供給高度集中在台北市內，信義全球資產表示，遠雄大巨蛋可望於今年試營運，將有逾1萬坪辦公面積釋出信義計畫區的富邦信義A25總部也預計今年完工，目前已進入招商階段。

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