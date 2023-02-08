七都豪宅交易年減31％ 量能四年最低

經濟下行風險、加上升息影響，豪宅市場受到衝擊，根據永慶房產集團以央行定義的台北市7,000萬、新北市6,000萬、其他地區4,000萬以上的豪宅交易量調查，去年七都豪宅交易量僅1,463件，衰退31％，其中又以台北市年減45％、新竹年減39％最為劇烈，部分都會區豪宅房價也開始出現下修跡象。

永慶調查顯示，過去幾年來隨著房市景氣持續上升，七都豪宅交易量也從2019年的1,553件，逐年提升至2021年的2,125件，不過去年僅不到1,500件，豪宅交易量能創近四年最低。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，在2020年和2021年間，為因應新冠肺炎產生的經濟衝擊，各國採取的量化寬鬆政策，資金湧入房市，促也帶動豪宅市場的蓬勃。然而2022年起升息、資金潮退潮等因素，全球經濟不確定性攀升，加上平均地權條例修法議題衝擊發酵，讓豪宅市場快速冷卻。

預期今年經濟不確定性仍高，豪宅市場挑戰不小，房價也難以維持上漲趨勢，平均地權條例修正案通過，未來私法人購置住宅將採許可制，可能進一步衝擊豪宅市場交易，豪宅市場可能有更大的降價空間，未來豪宅市場恐呈個案表現。

調查顯示，以2021年為分水嶺，2019至2021年三年間，七都豪宅交易量增加了約36％，其中新竹更是爆增168％，不過過去一年來，七都地區除桃園微幅減少7.2％外，其餘縣市的豪宅交易量皆有逾2成的衰退，2022年北高兩地甚至比2019年的表現還要萎靡。

陳金萍表示，過去年四來，豪宅平均總價台南上漲12.9％最高，桃園、新竹、台中的豪僅有不到10％的漲幅，2022年雙北和高雄豪宅平均總價甚至比2019年還要低。比起相同期間台灣整體房價的高漲，豪宅由於高總價難以有猛烈漲幅，反映出豪宅市場對於資金和經濟局勢的高敏感度，2022年已出現房價小幅下跌。

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