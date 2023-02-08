178萬起！平價宅怎買?划算嗎?攻略總整理

台灣金聯平價宅來了，今年總計將釋出107戶，正值《平均地權條例修正案》三讀通過，房市買氣急速萎縮，此次台灣金聯平價宅其標售結果將成為今年上半年的房市風向球。

台灣金聯平價宅如何購買？價格是否真的划算？房市專家認為，目前房市面臨高檔反轉，未來房價下修機會不小，民眾看到平價宣傳而動心想購買前，還是要做功課了解市場行情，避免中籤買到，卻因房價沒便宜多少，而面臨未來的跌價風險。

Q：台灣金聯與台灣金服有何不同？

台灣金聯是在2001年由財政部與銀行公會主導下成立的泛公股資產管理公司，目的就是要協助金融機構來處理不良債權，近年來除了不良債權處置、物權管理處置的本業之外，也投入股權投資的領域。

從2010年開始，台灣金聯都會在年末時推出「平價宅」，將產權已經處理乾淨的各家金融機構不良資產或是法拍屋拿出來給民眾買。和一般不動產買賣或是拍賣不同的是，這些平價宅是採取申購的方式，只要預繳保證金便可登記，超過一組人登記就用抽籤決定。

不動產市場上有兩間名字長得很像的公司，分別是「台灣金聯」跟「台灣金服」，雖然都是泛官股公司，而且只差一個字，但跟誰買房差異很大。

台灣金聯如同上述所言，主要業務是收購、協助處理銀行的不良債權。台灣金服（台灣金融資產服務股份有限公司）主要業務則是接受法院或銀行委託出售不動產和動產，所以我們常聽到的「金拍屋」，就是由台灣金服拍賣的房子。

Q：台灣金聯今年釋出的平價宅比一比

根據台灣金聯官網資料，今年預計釋出107戶平價宅中，台北市有17戶、新北市25戶、桃園市33戶、台中市2戶、高雄市9戶、台南市7戶，六都合計釋出93戶。

以台北市來說，今年有17戶平價宅，包括鄰近大安森林公園的郵政新村附中學區三房、屋齡36年、29.83坪，總價2830萬元；內湖捷運站「潤泰京采」機能宅釋出3戶，面積20到42坪，總價1,900萬到2,662萬元；文山區「南方莊園」3戶，面積約37至44坪，總價2,558萬到3,178萬元；唯一1戶總價低於千萬元，是位在民權西路捷運機能宅，面積約16坪、總價960萬元。

至於新北市方面，最便宜是位於汐止區大同路的「摩天薪樂園住宅大樓」，三房、坪數29.46坪、10樓、屋齡24年，總價677萬元。

以全部物件價格來看，總價最高價為桃園市文化二路長庚商圈雙併雅苑，三房、107.3坪、13樓、屋齡6年，總價3,706萬元；最便宜物件則是位於宜蘭縣蘇澳鎮中山路屋齡25年的華廈套房，27.28坪，總價僅178萬元。

Q：台灣金聯平價宅，真的有比市價划算嗎？

由於以往台灣金聯釋出的平價宅比同區域物件來得便宜，在房市多頭期間，常吸引大批民眾搶購，因此，台灣金聯在今年2月3日釋出平價宅標售訊息後，二天詢問電話接到爆，官網也卡住，顯示民眾平價宅關注度極高。

不過因目前房價處於高檔，加上《平均地權條例修正案》三讀通過後，房市買氣急速萎縮，平價宅房價真的有誘因嗎？

根據台灣金聯透露，詢問度最高的物件，分別是北市文山區屋齡3年的新成屋「南方莊園」，新北市汐止區大同路上的低總價677萬套房，北市內湖區捷運共構大樓的「潤泰京采」，以及北市大安區附中學區的郵政新村三房產品。

「南方莊園」這次標售是16、19樓高樓層，二房、三房產品皆有，坪數約37坪及44坪，總價在2558萬~3178萬；觀察該案目前實價資訊，以去年來看，單價約落在83~92萬元間，近一年平均成交單價約89萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德估算，該案此次標售扣掉車位後的每坪單價85萬元，低於市價89萬元約5%幅度。

至於「潤泰京采」大樓，觀察目前實價資訊，去年單價約落在84~105萬元間，近一年平均成交單價約94萬元。金聯此次標售其中1戶最高總價2,662萬元，權狀坪數41.99坪，扣除車位價格240萬元，換算單價為89.7萬元，低於市價約4.6%。

Q：如何申購平價住宅？

此次台灣金聯平價宅受理登記期間自2月8日起至3月7日(平日9時至17時，例假日9時30分至 17時30分)，訂於3月16日15時公開抽籤。

年滿 18 歲之中華民國國民，或於國內合法設立登記之法人皆可申購，外籍人士不可申購。委託他人者，可填妥申購書並檢附身分證正反面影本或法人登記證明文件及退款銀行存摺封面影本後，委託他人代為登記。

每一物件需填寫1張申購書，同一物件同一人僅能填寫1份申購書。如同一人欲申購台北及桃園各1筆物件，則應填寫2份申購書，且每份申購書皆需繳交保證金3萬元及登記手續費1,000元。

同一物件僅有一人登記者，該申購人即為成交人，如有二人(含)以上申購，訂於 3月16日15時，依物件所在地區所屬台北總公司或各業務處，以公開抽籤方式決定成交人。

經書面或電話通知之成交人，於3月28日前繳交一成買賣價金，並按公司公告之契約範本簽訂不動產買賣契約，並於簽約日起90日內付清所有價金，並應配合辦理產權移轉之作業與期日。

此次出售物件皆為台灣金聯(含子公司力興、力寶)自有資產，不需支付仲介費。至於過戶代書費用由公司負擔，但如成交人需辦理銀行貸款，其衍生之履約保證費用或設定抵押權規費及地政士費等須由成交人負擔。

Q：購買平價宅有何眉角？

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，台灣金聯釋出的平價宅，相對法拍物件具有產權完整，不必擔心是否可點交的優勢，對於購屋者來說，可更為安全與節省許多不便，而且這批釋出的平價宅，普遍價格都比近月實價來的低，估計可吸引不少買盤注意。

不過，陳傑鳴也提醒兩點給購屋者，首先，目前房市面臨高檔反轉，未來房價下修機會不小，這時買房除地段外，首重價格，只有比市價低1~2成的物件，防禦性、保值性才會比較高，民眾看到平價宣傳而動心想購買前，還是要做功課了解市場行情，避免中籤買到，卻因房價沒便宜多少，而面臨未來的跌價風險。

其次，針對投標物件要注意是否位於成熟商圈，一些偏遠的蛋白、蛋殼區的老房子，雖然可能感覺價格特別便宜，但在目前房市量能急縮下，未來不僅下跌風險高，很可能想轉手時更難以出脫，民眾千萬別看便宜就決定購置。

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