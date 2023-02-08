賣樓求生？明台產物：活化資產

針對媒體報導明台產物保險於去年11月出售4處不動產、總金額60億元事宜，明台產物表示，是因活化資產，且早在3年前即啟動不動產資產活化計畫，該公司財務健全，業務發展不受防疫險影響。

明台產物表示，由於防疫險風控得宜即早停售，受到衝擊相較市場為低，因此資本適足率RBC遠高於法定200％標準，也是疫後唯一一家獲得中華信用評等twAAA最高等級的產險業。明台去年在出售4處不動產後，併同防疫險以外的核保利潤大幅超標、創歷年新高，因此，去年自結稅後純益超過新台幣10億元以上，是少數受到防疫險衝擊、仍能維持高額獲利能力的產險公司。

明台產險進一步指出，該公司開業61年以來保費收入長期具業界領導地位，因此累積雄厚的財務實力，持有全台各地精華地段20處不動產，是國內少數長期持有資產、而具有潛在增值利益的產險業者。明台在3年前開始啟動資產活化計畫，邀集第一太平戴維斯、戴德梁行等國際不動產專業機構提供建議，並配合母公司三井住友海上集團的海外不動產政策，進行整體資產配置規劃，以獲得最佳的營運綜效。

明台產險表示，該公司除了出售4處不動產外，也參與前期總部大樓的危老重建計畫，將於台北市松江路商圈興建地上21層、地下4層的A級商辦大樓，預計於5年後完工。

明台產物保險公司進一步說明，在出售舊大樓之際，也已配合未來業務中長期發展與ESG綠色營運所需之硬體規格，將總分公司搬遷至新式辦公大樓，提供員工更優的辦公環境，期許領先業界、開創疫後新紀元。今年1月1日起明台總部已正式搬遷至仁愛路二段新總部大樓，三井住友海上集團社長3月中將親自蒞臨開幕剪綵儀式，表達集團深耕台灣市場的承諾。其餘3處分公司也已覓妥當地一流辦公室，將於裝修完畢後今年陸續完成搬遷，提升員工幸福感。

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