實價揭露件數腰斬 今年預售難樂觀

信義房屋7日表示，根據內政部預售屋實價登錄揭露件數顯示，2022下半年房市快速降溫，自5月起連續7個月的揭露件數都跌破7千件，比2021下半年旺季面臨「腰斬」。展望今年，在黑天鵝滿天飛的情況下，房市難以樂觀。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受政策打炒房、升息、疫情等多種因素衝擊，預售市場投資客去年下半年快速退場，房市景氣進入盤整修正階段，短期預售市場將只剩自用客層。而面對景氣突然的劇烈改變，預售案勢必得端出更多牛肉才能吸引消費者，包括送家電或推出精裝修產品，讓買方可以連裝潢費用一併申請房貸，以吸引更多自用客購屋。

不過，曾敬德指出，目前預售市場買氣疲弱，一旦時間拉長，可能導致部分個案開出降價第一槍搶客。信義房屋昨日公布最新統計指出，官方數據顯示，2021年9～12月房市買氣熱絡，預售屋實價登錄揭露件數，每月平均可達1.2萬件。不過，去年5月之後，單月件數已連續7個月跌破7千件大關。

統計顯示，2021年9月～12月全台六都除台北市外，每月揭露件數都超過1千件，其中桃園、台中甚至超過2千件。不過，房市買氣轉趨觀望後，預售屋揭露件數快速萎縮，以2022年11月來說，六都預售屋揭露件數全數跌破1千件，尤其是科技大廠設廠題材快速退燒的高雄、台南，減幅更明顯，都僅有3百多件水準。

信義房屋表示，2022年11月資料雖尚未完整，但整體趨勢已反映買氣疲弱，尤其預售市場向來是房市的領頭羊，在進入量縮整理格局後，房價沒有太多表現空間，預期預售市場今年銷售狀況不會太樂觀，一旦有新的變數，也會牽動房市出現新風向。

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