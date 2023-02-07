使用權住宅吵翻天 林右昌澄清:非既定政策

財政部與內政部將推動使用權住宅等政策，近期成為房市話題焦點，內政部長林右昌澄清，使用權住宅不是既定政策，不要以訛傳訛。他強調，社會住宅有三個很重要的精神：一、在最需要的時候，留給最需要的人；二、要有一定的周轉率；三、要有退場機制。

林右昌指出，現行使用社宅的時間採「3＋3年」的設計，可以滾動檢討。不過，台灣的社宅政策起步非常晚，是民進黨列入「十年政綱」，在總統蔡英文執政後才開始推動，跟其他國家已推行數十年的狀況完全無法相比。所以，不管是直接興建還是包租代管，台灣社會住宅的數量都還需要大幅提升，這是社宅政策最大的課題，也是未來要繼續努力的方向。

林右昌強調，社會住宅的使用，一定要有退場機制，當使用者達到一定的社會經濟地位之後，就應該退場，把國家資源留給更需要的年輕人以及弱勢族群，做最有效益的使用。就像停車問題一樣，車很多但停車格有限，因此公有停車格為什麼要規定費率以及限制使用時間，就是要提高周轉率，把需求留給最需要的民眾來使用，這個道理相信大家都能夠理解。

他重申，「使用權社宅」想法，尚待更多的討論與研議，並非既定政策，請勿以訛傳訛。林右昌非常重視社會溝通，內政部如有重大政策，將親自跟社會大眾報告說明。

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