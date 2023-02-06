台南房市漲多凶？這類物件年漲4成最猛

六都房價漲最凶的住宅產品在哪裡？台南市公寓年漲4成居冠，不僅如此，台南市的電梯大樓及華廈漲幅也超過2成；樂屋網調研中心經理洪安怡表示，台南房價漲幅一直遠超越其他五都，不過隨著利多出盡，房市趨冷，短期內房價恐怕很難再持續大幅增值。

樂屋網統計六都公寓與大樓單價近一年漲幅，結果發現，台南市公寓從2021年每坪10.44萬，漲到2022年每坪14.78萬元，漲幅高達41.6%，是六都中漲幅最大的住宅產品。此外，台南市的大樓，每坪16.25萬元漲到20.1萬元，漲幅也有23.7%。

六都漲幅第二高的在高雄市，公寓單價由10.63萬元漲到12.88萬元，漲幅為21.2%，電梯大樓也由15.52萬元漲到18.26萬元、漲幅17.7%。

洪安怡表示，六都大樓房價近年急漲，平均總價都已突破千萬，其中，台南市近幾年在南科等利多加持下，新大樓如雨後春筍般接連冒出，整體大樓均價上揚，連帶著老舊公寓的價格都跟著水漲船高，房價漲幅一直遠超越其他五都。依據內政部住宅價格季指數顯示，台南市從2019年第二季指數來到104.67，超過其他五都後，就一直穩坐六都冠軍，直至目前2022年第三季，台南市指數139.21仍是六都最高。不過隨著利多出盡，房市趨冷，短期內房價恐怕很難再持續大幅增值。

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