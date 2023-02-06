人口+交通優勢 桃園這轉運站旁房價翻倍

桃園市因大量外來人口移居，人口持續增長，市內6大國道客運轉運站，也成為房市的一大利多。台灣房屋集團趨勢中心統計桃園各轉運站周邊房價，顯示已營運的長庚轉運站與經國轉運站，周邊新成屋房價漲幅，平均都超過3成。其中，規劃中的八擴重劃區豐德轉運站，周邊房價漲最多，從12.3萬元漲至23.9萬元，漲幅將近一倍。

至於長庚轉運站，新成屋均價，自2018年28.8萬元，漲到2022年的38.7萬元，漲幅達34%；經國轉運站2018年動工時，每坪平均單價26.9萬元，至2022年均價已達35.9萬元，5年來漲幅也達3成3！

中古屋方面，則以規劃中的八擴重劃區豐德轉運站，周邊房價漲最多，從12.3萬元漲至23.9萬元，漲幅將近一倍！

台灣房屋集團趨勢中心江怡慧表示，一個地區決定設置轉運站，象徵著當地人口有著大量交通需求，若充分利用轉運站的人流加持，結合當地基礎建設，商圈聚落便能發揮交通便利優勢，不斷吸引民眾移居，強化當地的不動產需求，使房價隨著剛性買盤成長水漲船高。

2022年底啟用的長庚轉運站，新成屋平均單價從28.8萬元推升到38.7萬元，平均一坪多了近十萬元！周邊中古屋房價也從2018年的27.1萬元，來到2022年每坪32.5萬元，價格有2成的漲幅。

台灣房屋長庚直營門市店長林士涵表示，該轉運站位在長庚商圈內，有機捷A8站和國道加持，並與2021年A9旁於啟用的新北林口轉運站相輔相成，交通便捷性大為提高。

林士涵表示，林口龜山地區一直以來，都是雙北都心民眾往外移居的第一站，且當地鄰近林口工業區、華亞科技園區，提供了大量工作機會，吸引人流至此，加上區段又有大型商場，商圈已然成熟，地區發展相當穩定，帶動房價明顯上漲。

桃園區的經國轉運站，新成屋漲幅也超過3成，江怡慧指出，經國重劃區內的經國轉運站已營運多年，與桃園指標豪宅聚落的藝文特區相距不遠，且是距離國道一號南崁交流道最近的重劃區，不僅往來桃園各地便利，北上至雙北，南下到新竹也相當方便，交通樞紐的地位，讓區段房市頗外地客源的青睞。

台灣房屋經國特區直營門市店長王肇麒表示，經國特區受惠北北桃生活圈的成形，帶動當地人流，且提供雙北通勤族新的購屋選擇，加上經國重劃區有南崁溪水岸特色景觀，環境宜居，亦是經國重劃區房價節節推升的主力所在。

市府計畫分別於八德兩大商圈設置交通轉運站，其中大湳轉運站於去年8月動工，鄰近的東勇重劃區房價也隨利多彈升。

東勇重劃區2018年中古屋單價約15.6萬元，至2022年的20.7萬元，成長幅度逾3成；新成屋行情也從2018年的23.2萬元，2022年已來到35.1萬元，漲幅超過了5成。

交通部計畫2028年完成增設大鶯豐德交流道，匝道口也將增設豐德轉運站，鄰近的八擴重劃區，2018年中古屋行情從原本的單價12.3萬元，成長至2022年23.9萬元，漲幅接近一倍；新成屋也從2018年的18.1萬元成長到24.8萬元，有近4成的漲幅。

台灣房屋八德區總經理孫育紳表示，從數據中發現，兩轉運站周邊房價可謂未演先轟動，但深入了解也有跡可循：近年八德地區有大量的基礎建設，除了中央為了緩解車流增設國道二號出口，還有捷運綠線、捷運三鶯線、綠線中壢延伸線等捷運路線在此交會；市府並將桃園延平路打通延伸至八德和平路，使後火車站商圈、大湳商圈與八德重劃區連成一氣。

另推動生活圈六號道路計畫，開闢新路線從大湳交流道串聯八德區內兩大生活圈，直至中壢龍岡商圈，大大提升交通的便利性。

其他如社會住宅、運動中心、圖書館、桃漾館、桃寶館、八德埤塘公園及大湳森林公園等公共建設利多，兼具人口及環境發展，吸引眾多人口移入。

江怡慧表示，大溪埔頂重劃區由營區變身的埔頂轉運站，2018年區內新成屋成交單價17.2萬元，2022年已站上2字頭；預計將平鎮廣北停車場改為轉運站之用的平鎮民族轉運站，中古屋從2018年的13.7萬，成長至2022年的18.6萬；兩大預定站周邊房價與2018年相較，分別都有一至三成的漲幅。

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