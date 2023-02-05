無極限！新竹預售屋 飆出近8字頭天價

新竹房價無極限！即使房市面臨轉折，不過仍有精華區預售案再創新天價。根據最新實價登錄顯示，新竹市關埔重劃區預售案「富宇天雋」頂樓最高價每坪79.4萬元，新竹房價距8字頭大關僅一步之遙，已與新北市蛋黃區房價水準相去不遠。

據實價登錄顯示，「富宇天雋」去年12月底，最高樓層的24樓以總價4,280萬元出售，換算每坪單價達79.4萬元，另有兩戶分別位於8、12樓的成交單價，也達每坪77萬元。

近年新竹房市景氣熱絡，預售屋房價也直線飆升，由於擁有高所得、高消費力的竹科買盤支撐，三年內房價天花板從4字頭一舉突破7字頭。除了位於關埔的「富宇天雋」最高房價逼近8字頭外，過去一年來，如竹北市高鐵的「極致惠友」、「合新詠遇」、縣治一期的「新業京御苑」、新竹市的「鴻上」、「惠宇青和」等案，房價均站穩6字頭。

去年下半年推出的「寶佳奇磊」成為開價首度站上7字頭首案後，包括「惠宇謙和2期」、「豐邑浩瀚寬郁」，以及鴻柏未公開的高鐵新案，開價陸續站上7字頭。

當地房地產業者指出，自房地合一稅納入預售屋轉售、平均地權條例修法禁止預售轉售政策，重擊過去以投資買盤為主的新竹房市，近二、三年來的買盤追價、房價愈墊愈高，也挑戰自用客接受度。

由於新竹單價漲勢超乎建商原先預期，目前4,000萬元限貸門檻，50坪房屋加上二個車位總價可能就超過4,000萬元，為了控制總價帶以避免跨越限貸門檻，不少建商都將原先規畫坪數改小，未來新竹精華區更難見到50坪以上的新供給。

房地產業者指出，以新竹工程師年薪中位數前段班290萬元為例，稅後收入約260萬元，十倍房價所得比約2,600萬元，成為新竹首購買盤房價負擔的天花板，然而房價愈漲愈高、回歸自住買盤，而新竹又為高結婚率、高出生率的城市，對小家庭自用買方來說，可能面臨房屋空間愈來愈小的情形。

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