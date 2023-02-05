春節預售案無效客多 期329檔期迎春燕

春節預售案場無效客多 329檔期成下波觀察指標

受政策打炒房影響，期待房價下跌購屋轉趨觀望，農曆春節10天長假北台灣預售案場，與去年春節同期相較平均來人數下滑約3成，業者也不敢再漫天開價，北台灣預售屋和新成屋房價，漲幅已見收斂，房市329黃金檔期將成為下波觀察指標。

根據住展風向球追蹤的指標建案春節平均來人、成交組數來看，較去年春節期間，今年春節平均來人組數減少約3成、平均成交組數減少約6成。

住展雜誌表示，國境解封後第一個農曆新年連假，不少民眾選擇返鄉過年或外出旅遊，預售案場大部分為來人走春的無效客，台商客占比也不高，北台灣新建案來客量僅比年前幅微回升，且人潮集中於少數指標案。

其中，位於新北市八里的「春城台北港」因位於郊區，吸引春節走春民眾，統計春節一周來人數約50組，該案打出低總價498萬元起，每坪開價達39萬元，但根據實價登錄資訊，低樓層單價約在28萬元左右，高樓層約34萬元，平均單價約32萬元左右。

另外，新北三重的「都廳大院」因強打廣告，一周來人數100多組，根據實價登錄資料，該案目前平均成交單價約63萬元左右；台北市北市科的「宏普陽明」因是新推案蜜月期，一周來人數約20多組。

住展雜誌指出，雖說賞屋客戶增加，但買氣未同步提升，會選在此時出手購屋的消費者，多屬自住和置產需求。接下來市場觀察重點，為農曆年後至329檔期推案集中區，如台北大安、大同；新北三重、桃園龜山A7重劃區、中壢青埔特區等地的市況發展。

其中，台北火車站周邊有兩宗指標案預計329檔期正式公開，分別為富裔建設「國王雙子星」以及欣隆建設「欣隆101」，前者基地位重慶北路一段上，後者基地位延平北路一段。