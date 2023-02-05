資訊更透明 高雄房市智慧圖資大數據來了

大高雄不動產公會首創房市智慧圖資大數據 資訊更透明公開

大高雄不動產開發公會領先全國，首創的「大高雄168富巢芳蹤」房市資訊平台，即將在7日公開發表，這個房市智慧圖資大數據平台，將讓高雄資訊更透明公開，未來也將推廣大至全國，讓不同的市場參與者，都能擁有精準的建案和推案資訊。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐表示，大高雄不動產開發公會的會員建商，除了推動「公益關懷居家修繕」專案，免費為弱勢翻新危老舊家，更首開全國之先，以數字套用地籍圖的方式，非常精準的將高雄整體市場的申報開工、建案銷售、區域建案銷售量體等數據，免費提供給產官學界和消費大眾。

洪光佐指出，這個大數據平台提供的資訊，目前有2大主軸，就是高雄市不動產開發公會和大高雄不動產開發公會，每個月統計的建案申報開工數據，另外一個是市場上建案的銷售資訊。

他說，這個數據平台並提供一項連結個別建案的功能，讓大家可以知道建案業主對該銷售中建案的價格和產品規劃等訊息。

洪光佐表示，「大高雄168富巢芳蹤」房市資訊平台，可藉由相關市場的大數據，讓建商快速掌握市場資訊，對建案產品規劃一目瞭然，在購買建地時，作為產品規劃、以及售價訂定的參考。

由於「大高雄168富巢芳蹤」屬於智慧房市大數據平台，在政府大力推動智慧城市的此刻，可說是房地產市場推動智慧城市的代表作，洪光佐說，政府部門更可藉此平台了解區域的發展、以及施政建設重點。

他說，學術界則可從該平台獲取房市資訊，進行研究，因此，「大高雄168富巢芳蹤」房市大數據平台，可說是產官學的一個寶庫，大高雄不動產開發公會希望未來能夠免費提供建構經驗，擴大到全國各建商公會。

銜命率領團隊，建構「大高雄168富巢芳蹤」的市場資訊委員會召集人蔡紹豪表示，第一階段完成申報開工、和市場銷售資訊之後，第二階段將結合高雄市房屋市場調查協會的三二九和九二八檔期的推案資訊、以及房屋過戶統計等數據，讓高雄房市資訊更充實。