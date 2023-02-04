面臨5大痛點 建商公會籲暫緩平均地權條例

新內閣正式走馬上任第一周，中華民國不動產開發商業同業公會全聯會理事長楊玉全今（4）日率領台北市不動產開發公會理事長陳勝宏及名譽理事長陳春銅、新竹公會理事長朱彥龍，四大龍頭同台喊話，現在政策連環拳打下來，建築業面臨五大痛點！中小型建商已快倒閉；今天向新內閣提出兩大建言，首先，建請政府鬆綁不動產信用管制（包括：恢復土建融成數到七成，限期18個月取得土融後動工放寬到2年半到30個月，及取消回存建融自備款的新制）；第二，建請暫緩實施平均地權條例，研議子法應暫緩。

全聯會和各大公會理事長今天連袂喊話，現在建築業在政策連續打房下，已出現五大痛點：融資額度嚴重緊縮形容資金斷鏈，不合理的動工限期要求簡直不知民間疾苦，變相抽取銀根調高利率造成中小建商資金吃緊，央行限縮土建融到四成溯及舊案已衝擊產業正常營運，建商大者恆大造成寡佔不利競爭。

楊玉全痛批，政府官員都坐在冷氣房，都沒有出來晒太陽，不知道外面已經幾度。

陳春銅表示，建築業只是加工業，現在土地成本、營建成本、缺工，都沒有下跌可能，這段時間房市一定觀望，一定遲緩，但房價沒有下跌的空間，結果政策一波波打下來，首當其衝是中小型建商，因此建請政策適度檢討現行不動產信用管制措施和平地地權條例修正案，現在不是打房的時機，再打下來，很多中小型建商恐怕一定面臨衝擊。

陳勝宏指出，近兩三年政策建言，政府官員總是已讀不回、有聽沒有見，非常失望。

陳勝宏表示，若再不鬆綁不宜政策，「馬上就會看到中小建商倒閉潮」！將衝擊中下游關連性內需產業，到時候政策再來救市，將付出更大的代償。

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