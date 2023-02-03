金聯107戶平價宅出售 上半年房市風向球

台灣金聯今年推出107戶平價宅，包括大安區郵政新村師大附中學區房、內湖捷運聯開大樓「潤泰京采」、文山區新成屋「南方莊園」、三重捷運聯開宅「冠德捷世」等，由於過去金聯平價宅標售熱售，時值房市景氣轉折下滑，房仲業者認為，此次標售結果，可視為上半年房市風向球。

此次台灣金聯釋出的平價宅多為在法拍市場取得重新整理後再推出，遍及全台各地，不乏屋況良好的知名社區，總價多介於1,000～2,500萬元左右，總價多符合現今市場自住主流需求，單價定價多為市價附近或稍低的刀口價。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，過去幾年景氣好時金灣金聯平價宅標售吸引眾多人潮投標，曾出現一次3,000餘人搶標，屋況佳、價格具吸引力，加上景氣處於上升階段，標脫率非常高，不過目前景氣混沌不明，房價漲勢不再，是否還能出現一波搶購盛況，值得觀察，也可以作為房地產市場熱度風向球指標。

例如過去台灣金聯標售平價宅時，台北市文山區「南方莊園」就有359人申購，此次「南方莊園」亦有3戶釋出標售，此外也有許多條件不錯的大樓社區釋出標售，包括近大安森林公園的附中學區三房，總價2,830萬元，以及文山區「橡園喆」、三重區「冠德捷世」、「翔譽雙子星」等。大台北以外也有不少總價千萬元左右、坪數在30～40坪的住宅釋出標售。

曾敬德表示，此次標售產品相當多元，並非只有套房案件，還有許多屋況條件不錯2房、3房的大樓產品，加上定價也具有競爭力，投標人數與標售結果，具有相當的參考指標。

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