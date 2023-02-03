周子瑜買高雄豪宅 1億入手170坪單層獨戶

位於高雄農16特區、雄崗建設興建的「雄崗信義美術館」，傳出農曆銷售佳績，南韓女子人氣天團TWICE成員周子瑜返鄉賞屋，以總價1億元，買進1戶「雄崗信義美術館」豪宅，由於該豪宅迄今只過戶實登2戶，在周子瑜買進之後，帶動的後續效應，值得關注。

雄崗建設經理林濰3日證實，南韓女子人氣天團TWICE成員周子瑜，利用農曆春節返鄉賞屋，看了幾次之後，最後買進1戶「雄崗信義美術館」豪宅。

他說，該戶位於高樓層的一層一戶產品，包含3個車位，大約170坪左右，屬於景觀第一排的產品，至於價格和其它細節，無法透露，要等實價登錄揭露。

不過，市場人士估計，該戶加車位，總價大約1億元。

根據高雄代銷公會統計的建案過戶資料顯示，2019年10月完工、公開銷售的「雄崗信義美術館」，基地面積876坪，總戶數98戶，截至2023年1月31日，總共只實登過戶2戶，實價登錄的最高價為每坪53.7萬元。

位於高雄農16特區的「雄崗信義美術館」，規劃產品坪數從118坪到230，目前過戶的2戶，分別位於9樓和18樓，但，不包括雄崗建設董事長林清吉自行留住的頂樓戶。

林濰表示，「雄崗信義美術館」從去年開始，由雄崗建設自己銷售，目前每坪開價從55萬元到65萬元，至於銷售3年多來，迄今只過2戶的慢速度，主要是雄崗堅持不賣給投資客，加上多數買方大多只出價4字頭，不符合雄崗建設的價格預期、以及產品的稀有性，因此，綜合各因素的考量之下，決定放慢銷售腳步。

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