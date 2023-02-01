春節+利空夾擊 1月六都買賣移轉棟數腰斬

春節長假效應、平均地權條例修法房市信心低迷，六都1月買賣移轉棟數為1.26萬棟，月減39％、年減48％，季節性因素加上利空夾擊，創下近四年來單月最低、七年來同期新低記錄。房仲業者分析，房市信心保守，短期難以回溫，房市能否回溫下一檔觀察指標是329檔期新案市場的銷售狀況。

根據六都地政局統計顯示，六都1月買賣移轉棟數普遍均較去年12月減少26～48％，較去年同期減少41～58％，其中，又以新北市交易動能最為疲弱，過去普遍多能有單月5,000棟以上的交易量，1月僅2,595棟，月減48％、年減58％，衰退幅度為六都最大，且為83個月來的單月新低量；此外，高雄市1月為歷史同期歷史新低，台北、台中及台南則是六年來同期新低，前一次同期低點為2016年房地合一稅上路那一年。

房仲業者指出，由於今年農曆春節天數長、且完整落在1月，使1月工作天數較去年短少24％，地政機關工作天數減少，同時也影響看屋量與簽約量；而房價居高不下，買方對房價下跌期待提高、缺乏追價動能，使得近期房市買氣依舊低迷，新建案趕在12月完成交屋登記、新年度1月交屋趨緩。多重因素影響下，使1月買賣移轉棟數，較去年同期接近腰斬。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，1月建物買賣移轉棟數反映的是去年12月至今年1月初的市況，全球經濟復甦力道趨緩、去年連續升息，民眾翻轉對房市後市的預期，購屋態度轉趨保守，預期2月之後民眾找回日常生活節奏，房市也將回歸供需基本面，房市交易量有望提升。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，2月買賣移轉棟數數據就不會假期因素干擾，1、2月買賣移轉棟數合計對比去年同期，仍可觀察出買氣變化，不排除過年後市場會有一小波遞延買盤回流，但真正關鍵還是要觀察329檔期一手市場銷售狀況。

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