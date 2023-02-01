8.4億豪氣付現 這家族買下兩戶冠德信義

不少富豪趕在平均地權條例修法上路前以法人名義購置高端住宅、布局資產，據最新實價登錄顯示，明曜百貨高家去年底以「明曜百貨」及「世偉開發」的兩家法人名義無貸款買下信義計畫區豪宅「冠德信義」13、14樓兩戶，單價分別約每坪192、194萬元，總價合計8.39億元。

近年百貨零售業者購置台北豪宅不少，例如與明曜百貨有親戚關係的義美食品高家，在2020年買下兩戶「全陽柏悅」18樓，總金額約1.8億元；新東陽麥家則是以1.7億元，在2020年買下「敦南御所」21樓；全聯實業、寶雅國際等零售通路業者，在2021年陸續由相關法人名義，買進大直豪宅「西華富邦」、大安「One Park Taipei信義聯勤」高樓層戶別，每一戶都要價3、4億元，甚至不乏一口氣無貸款買兩戶的情況。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年頻頻升息，但高資產族現金滿滿，且購置不動產主要還是以企業資產配置，及家族成員自用等考量，因此近年仍不乏在同社區一次買多戶的「打包式購屋」，也利於家人子女就近居住照料。

張旭嵐分析，從2019年之後受到全球疫情影響，百貨、零售業也受到衝擊，不過大型集團資源相對充沛，具備承擔較高風險能力，在疫情之際能及時變換隊形，像是提供線上購物、引進特色店家、開發網路商城等，因此及時站穩，加上百貨業現金流充足，且平均地權條例修法後私法人購置住宅受限，因此搶在新修法實施前提早布局。

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