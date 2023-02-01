建商縮手？北市預售案申報備查季減近5成

政策打房不停手，房市以觀望為上策？！根據台北市最新公布的預售案資訊動態情形顯示，預售屋申報人備查的案件，2022年第四季只有24案，年減近5成，減幅達46.67％；不過，預售市場的主流產品，明顯以80戶以下小社區住宅為主。

歷經央行緊縮不動產信用管制，限期預售屋取得土地融資後18個月就要開工，加上全球升息、央行也連續四度升息，潛在通膨壓力推升營建成本，疫情一波波起伏，再加上平均地權條例修法，房市幾乎面臨多重利空全面來襲的衝擊，房地產業者推案也採取守勢，以觀望為上策，靜待政策利空的效應逐步醱酵、沈澱後，再伺機出擊。

根據台北市政府最新公布的台北市2022年第4季全市申報備查的預售建案，共計24案，較前期38案減少36.84％，較前一年同期減少46.67％。顯示房地產業者推案普遍，傾向保守。

市府統計指出，累計2022年全年申報數135案，較前期156案，減少13.46％，較前一年同期155案，減少12.9％。截至2022年第4季，累計預售屋申報量618案。

在台北市12行政區方面，預售建案申報量以大安區居首，市場推案主流為80戶以下小社區住宅。

統計指出，台北市上季（2022年第4季）12行政區中，預售建案資訊申報量，以大安區5案居首，其次是北投區4案。

從預售建案用途及戶數觀察，市場預售產品推案特性，仍以住家為主流，計21案，占比87.5％；非住家（商辦）計3案，占比12.5％。

其中，住家用建案戶數以80戶以下小社區為主，計17案，占比70.83％；非住家用建案戶數亦以80戶以下為主，計2案，占比8.33％。

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