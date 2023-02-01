房價驚現崩盤前兆？知名投資客曝慘況

房價驚現崩盤前兆？知名投資客斷言連跌10年：步日本後塵

《平均地權條例》修正草案在本月初三讀通過，祭出5大重拳遏制炒房，明訂不法炒作房價最高重罰5000萬元，而且可連續開罰，號稱史上最嚴打炒房政策，是否將對房市造成巨大衝擊引發關注。知名投資客「帥過頭」則預估台灣房市將進入「日本模式」、房價將連跌10年，更強調「今年買房是找死」。

自稱帥過頭的黃家進是房市投資大戶，過去曾靠著揪團炒房大賺一筆，外傳經手過3千間房，身價一度高達5億。他接受ETtoday採訪時說，房市除了面臨政府打炒房，還有人口負成長問題。他提到，2024年起是台灣進入人口負成長的第4年，因此他看壞接下來台灣房價表現。

帥過頭表示，台灣房市面臨少子化將進入「日本模式」，預估2023年起房價將會連跌10年，前3年2023~2025年跌最重、每年跌10％，之後幾年則至少跌3％。他更坦言2023年不敢買房，「我沒那麼笨，找死。」

不過知名作家苦苓則直指房價不會下跌。他強調，台灣的人口數雖然減少、戶數卻在增加，獨居和小家庭越來越多，既然需要更多的房子，房價怎麼會不漲？加上可以蓋房子的土地越來越少，蓋房子的成本大幅增加以及全球性通貨膨脹，房價能夠「凍漲」就阿彌陀佛了。

（中時新聞網之房產網 邱怡萱）