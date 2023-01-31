春節連假長 房仲1月交易量腰斬

春節連假長，加上房市氣氛低迷，看屋、購屋腳步放緩，1月房市提前進入休市狀態，各大房仲1月門市交易慘淡，平均較去年同期接近腰斬。

以永慶房產集團為例，1月門市交易量月減41%、年減近5成，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年長達10天農曆春節假期都落在1月，而去年則僅有2天落在1月，工作日減少會影響房仲業務量及房市量能，預期年後民眾回歸日常生活節奏，房市將回歸供需基本面，自住、長期置產仍是目前房市主力。

陳金萍表示，觀察近期看屋量仍穩定，顯示民眾購屋意願不減，價格仍是成交關鍵，只要買賣雙方價格產生共識，房市交易擴量機會增。

住商機構1月交易量月減35%、年減48%，除了1月因年假導致工作天數較少外，加上不少個案已經在12月提前成交，升息預期對於買方進場仍產生相當的衝擊。

台灣房屋集團1月門市交易量月減11%、年減15%，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年較早的春節讓1月房市今提早進入「休市」狀態，若以實際工作天數的比例來看，交易量和去年12月差異不大，由於近期市場氛圍轉向買方市場，自住族群伺機而動，平權地權條例預售屋換約限制不溯及既往，以及相關政策明朗化，加上成屋市場受影響較少，仍將是今年市場買盤的主力。

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